Останнє загострення в АТО є частиною нового інтегрованого впливу Росії – військовий експерт

Четверо загиблих українських військових за минулу добу – таких втрат в зоні АТО не було давно, кажуть українські військові. Осіннім загостренням називають військові аналітики активізацію дій проросійських бойовиків. Найбільш активні бойові дії були на донецькому і приморському напрямках. Однак це не просто спонтанні обстріли, а скоординовані з політичними і кібератаками дії, вважають експерти.

Наприкінці минулої доби, 24 жовтня, ситуація у районі проведення АТО й надалі залишалася напруженою, інформують у штабі АТО.

«Увечері і вночі російсько-окупаційні сконцентрували вогневі провокації переважно на донецькому і приморському напрямках», – мовиться у повідомленні штабу.

Майже на кожен ворожий обстріл сили АТО агресивно і жорстко відповідали вогнем із піхотного озброєння

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування обстріляли позиції ЗСУ 15 разів, а українські військові відкривали вогонь у відповідь, повідомив речник АТО Анатолій Стельмах: «Майже на кожен ворожий обстріл сили АТО агресивно і жорстко відповідали вогнем із піхотного озброєння. У результаті бойових дій загинули двоє наших воїнів. Ще один був поранений. Крім того, унаслідок підриву на невідомих вибухових пристроях загинули двоє і отримали поранення троє українських захисників».

Ця активізація бойовиків була прогнозованою: перед холодами вони завжди посилюють обстріли, вважає військовий експерт Юрій Костюченко. На його думку, дії на фронті – це лише частина деструктивних дій країни-агресора Росії. Кібератаки на Київський метрополітен і міжнародний аеропорт в Одесі, політичні провокації в Києві – на його думку, ланки одного ланцюга.

Це – інтегрований вплив на стабільність нашої держави. І внутрішньополітичний вплив, і кібернетичні атаки, і військовий вплив на фронті

«Бойовики отримали пальне, зарплатню, додаткові ресурси, набої»

«Це – інтегрований вплив на стабільність нашої держави. І внутрішньополітичний вплив, і кібернетичні атаки, і військовий вплив на фронті. Я вважаю, що це скоординовані впливи, оскільки водночас ми бачили, що резерви були підтягнуті, бойовики отримали пальне, зарплатню, додаткові ресурси, набої. Є локальні мережі, люди, які про це розповідають», – говорить Костюченко.

Двоє українських військових загинули, підірвавшись на вибухових пристроях. Це підтверджує інформацію, опубліковану на сайті ООН, про те, що окупована частина Донбасу стає одним із найбільш замінованих регіонів у світі.

На своїх ресурсах бойовики угруповання «ДНР» заявляють, що армія України за минулу добу 23 рази порушила режим припинення вогню, в угрупованні «ЛНР» заявляють про п’ять випадків порушення «режиму тиші». Бойовики нічого не повідомляють і про свої втрати.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)