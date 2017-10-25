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25 Жовтень 2017, Київ 19:57
Політика

Останнє загострення в АТО є частиною нового інтегрованого впливу Росії – військовий експерт

Ілюстраційне фото. Український солдат біля села Бугас, Донецька область, 24 жовтня 2014 року

Четверо загиблих українських військових за минулу добу – таких втрат в зоні АТО не було давно, кажуть українські військові. Осіннім загостренням називають військові аналітики активізацію дій проросійських бойовиків. Найбільш активні бойові дії були на донецькому і приморському напрямках. Однак це не просто спонтанні обстріли, а скоординовані з політичними і кібератаками дії, вважають експерти.

Наприкінці минулої доби, 24 жовтня, ситуація у районі проведення АТО й надалі залишалася напруженою, інформують у штабі АТО.

«Увечері і вночі російсько-окупаційні сконцентрували вогневі провокації переважно на донецькому і приморському напрямках», – мовиться у повідомленні штабу.

Майже на кожен ворожий обстріл сили АТО агресивно і жорстко відповідали вогнем із піхотного озброєння
Анатолій Стельмах

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування обстріляли позиції ЗСУ 15 разів, а українські військові відкривали вогонь у відповідь, повідомив речник АТО Анатолій Стельмах: «Майже на кожен ворожий обстріл сили АТО агресивно і жорстко відповідали вогнем із піхотного озброєння. У результаті бойових дій загинули двоє наших воїнів. Ще один був поранений. Крім того, унаслідок підриву на невідомих вибухових пристроях загинули двоє і отримали поранення троє українських захисників».

Анатолій Стельмах
Анатолій Стельмах

Ця активізація бойовиків була прогнозованою: перед холодами вони завжди посилюють обстріли, вважає військовий експерт Юрій Костюченко. На його думку, дії на фронті – це лише частина деструктивних дій країни-агресора Росії. Кібератаки на Київський метрополітен і міжнародний аеропорт в Одесі, політичні провокації в Києві – на його думку, ланки одного ланцюга.

Це – інтегрований вплив на стабільність нашої держави. І внутрішньополітичний вплив, і кібернетичні атаки, і військовий вплив на фронті
Юрій Костюченко

«Бойовики отримали пальне, зарплатню, додаткові ресурси, набої»

«Це – інтегрований вплив на стабільність нашої держави. І внутрішньополітичний вплив, і кібернетичні атаки, і військовий вплив на фронті. Я вважаю, що це скоординовані впливи, оскільки водночас ми бачили, що резерви були підтягнуті, бойовики отримали пальне, зарплатню, додаткові ресурси, набої. Є локальні мережі, люди, які про це розповідають», – говорить Костюченко.

Юрій Костюченко
Юрій Костюченко

Двоє українських військових загинули, підірвавшись на вибухових пристроях. Це підтверджує інформацію, опубліковану на сайті ООН, про те, що окупована частина Донбасу стає одним із найбільш замінованих регіонів у світі.

На своїх ресурсах бойовики угруповання «ДНР» заявляють, що армія України за минулу добу 23 рази порушила режим припинення вогню, в угрупованні «ЛНР» заявляють про п’ять випадків порушення «режиму тиші». Бойовики нічого не повідомляють і про свої втрати.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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