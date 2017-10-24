ЗСУ – однозначно армія нового покоління – речник АТО

Ротація підрозділів ЗСУ на Донбасі, анонсована президентом Петром Порошенком, відбуватиметься планово і плавно. У цьому запевнили в ефірі Радіо Свобода військовослужбовці – речник АТО Анатолій Стельмах і прес-офіцер 72-ї бригади ЗСУ Олена Мокренчук. При цьому Анатолій Стельмах наголосив, що українське військо за понад три роки війни стало армією нового покоління. Проте з такою оцінкою не погоджується колишній командувач аеромобільних військ України Іван Якубець. ЗСУ навчилися гідно відповідати бандформуванням, але ще не здатні звільнити і захистити державу, стверджує Якубець.

Прес-офіцер 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олена Мокренчук, яка зараз перебуває у прифронтовій Авдіївці, констатувала в прямому ефірі «Ранкової Свободи», що про фактичне припинення вогню мова не йде.

«За чотири роки ми вже зрозуміли, що оголошені перемир'я – це тільки для нас. Бойовики їх оголошують, щоб краще окопатися чи передислокуватися, але самі вони їх не виконують. Тому, знаєте, як кажуть: зберігайте спокій і чистіть кулемет, – жартує вона. – Саме цим ми і займаємось».

Олена Мокренчук завернула увагу, що в Авдіївці чути постріли і під час прямого зв’язку зі студією Радіо Свобода, хоча місця проживання мирних громадян у цей момент – поза зоною ураження. На такі обстріли з боку бойовиків, які не мають мети вразити конкретні позиції, бійці ЗСУ, за її словами, не реагують.

«Просто противник стріляє, аби показати, що вони не сплять – ми на це не реагуємо, хай собі бавляться, це їхня проблема. Якщо вже вони почнуть стріляти по наших позиціях, десь конкретно, тоді даємо рішучу відповідь так, щоб хоча два-три дні, тиждень було тихо».

Під час свого візиту до Авдіївки та зустрічі з військовослужбовцями 72-ї, 14-ї, 92-ї, 53-ї бригад президент Петро Порошенко анонсував ротацію військ – солдати повернуться з лінії зіткнення на місця постійної дислокації, а на заміну прийдуть представники інших підрозділів.

Колишній начальник Генштабу ЗСУ, генерал-полковник Анатолій Лопата зазначив у коментарі Радіо Свобода, що ротація – це передбачувана робота Міністерства оборони та президента України, адже відповідно до визначеного порядку роботи кожного підрозділу необхідно проводити заміну. Він також запевняє, що ротація детально спланована і жодним чином не позначиться на боєздатності.

«Є визначений порядок роботи кожного підрозділу в зоні АТО. Згідно з цим порядком президент України ставить завдання на заміну особового складу, який діє в зоні бойових дій. Ні в якому разі не позначаться ці заміни підрозділів на боєздатності Збройних Сил і на стані нашої оборони», – запевняє він.

«​Ми спроможні відповідати ворогу»

Речник АТО Анатолій Стельмах розповів в ефірі «Ранкової Свободи», що ротація проходитиме найближчим часом, але плавно – її не здійснюватимуть в один день.

«Підрозділи будуть відведені в місця постійної дислокації, буде наданий певний час для відновлення боєздатності, люди зможуть сходити у відпустки, буде відремонтована техніка. Після цього буде проведене бойове злагодження на одному з полігонів для бригад і після цього вже підрозділи будуть готові для наступного виконання бойових завдань на лінії розмежування», – пояснює він.

Загалом Стельмах оцінює сучасний стан ЗСУ як такий, що відповідає європейським стандартам.

«Ми спроможні відповідати ворогу, шукаємо нові шляхи і форми ведення бойових дій. Наші підрозділи постійно вдосконалюються. Однозначно, що це вже армія нового покоління. Я сподіваюсь, що ми на цьому не будемо зупинятися, бойова підготовка, озброєння постійно модернізуватимуться», – сказав речник.

«Поки що це одні політичні балачки»

Проте з такою оцінкою не згоден колишній командувач аеромобільних військ України з 1998 по 2005 роки Іван Якубець. За його оцінками, навколо ЗСУ сьогодні «забагато ейфорії».

«Поки що це одні політичні балачки, – переконаний він. – Те, що ЗСУ стали на лінії розмежування, стоять там закопавшись і утримують тиск, самі відповідають бандформуванням, ще не означає, що вони здатні звільнити і захистити державу».

На думку Якубця, сучасна українська армія стала міцнішою з 2014 року, проте все ще має проблеми з технічним забезпеченням та підготовкою молодого резерву.

«Подивіться в армії на солдатів, сержантів і офіцерів – де ви там бачите нове покоління? Там покоління людей, яким 40, 50, 60 років», – стверджує експерт.

Таке становище, зауважує військовий експерт, є результатом недбалого ставлення до війська не лише екс-президента Віктора Януковича, а й інших керівників держави.

«Було наступне: армія нікому не потрібна, військові як прокляті, їх ніхто не враховував і тому подібне. Мало того: казали, що армія потрібна маленька, але боєздатна. І цю армію довели до скорочення».

Військовий згадує, що під час його командування аеромобільними військами на бойову підготовку 12,5 тисяч особового складу виділяли 120 тисяч гривень на рік – 10 тисяч гривень на місяць. Порівняно з цим нинішнє забезпечення української армії поліпшилося, визнає він. Але говорити про повністю забезпечену армію зарано, наголошує Іван Якубець.

«Безумовно стало краще, але самої ейфорії мало. Нещодавно президент передав близько сотні одиниць техніки, обіцяв уфс цьому році близько тисячі. А що таке тисяча для ЗСУ? Чотири бригади», – наводить приклад Іван Якубець.

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