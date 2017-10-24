На непідконтрольній території Донбасу сьогодні проживає до 3,2 мільйона людей – дослідження

На підконтрольній проросійським бойовикам території Луганської і Донецької областей на сьогодні проживає не більше ніж 3,2 мільйона людей. Такі дані дослідження «Окупований Донбас: економіка, демографія, групи впливу. Стратегії для України», проведеного спільно Центром вивчення Росії та окупованих територій і виданням «Деловая столица», навів в ефірі Радіо «Донбас Реалії» шеф-редактор видання Віталій Пирович.

За його словами, дослідження проводилося на основі даних Державної служби статистики України, Федеральної міграційної служби Росії, так званих «органів статистики» угруповань «ДНР» та «ЛНР» та інших органів статистики.

«На даний момент на окупованих територіях проживає не більше ніж 3–3,2 мільйона людей. Істотний відтік населення. І найсумніше, що близько 600 тисяч людей залишили ці території. І найсумніше, що це – молоді люди, в основному сім’ї з дітьми. Тобто основна маса населення – люди пенсійного, передпенсійного віку. Тобто кількість молодих людей в два рази там менша, ніж в середньому по Україні», – заявив Пирович.

Крім того, за даними дослідження, народжуваність в окремих районах Донбасу впала вдвічі в порівнянні з усіма іншими областями України.

«5 немовлят на 1000 осіб, коли в середньому до війни там було більше ніж 9», – зазначив журналіст.

Станом на 23 жовтня, за даними Мінсоцполітики України, зареєстровані 1 604 059 переселенців з Донбасу і Криму. За даними Всеукраїнського перепису населення, станом на 2001 рік у Донецькій області проживали 4,8 мільйона людей, Луганської – 2,5 мільйона людей.

Збройний конфлікт на частині Донбасу розпочався у квітні 2014 року. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських бойовиків на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає.