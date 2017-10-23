Російська армія сильна, але ЗСУ також не слабкі – експерт

Гості програми «Ваша Свобода»: Віктор Шидлюх, полковник, заступник начальника управління Центрального науково-дослідного інституту ЗСУ; Олександр Мусієнко, експерт Центру військово-правових досліджень; Юрій Касьянов, волонтер (телефоном).

«Українська армія за три роки кардинально змінилася. Ми маємо інше речове і харчове забезпечення», – заявив напередодні президент України Петро Порошенко під час відвідання 72-ї бригади в Авдіївці, неподалік лінії фронту. Тим часом лідер держави-агресора Володимир Путін запевнив, що до вирішення політичних питань на Донбасі (вирішення з точки зору Москви – «особливий статус» тощо) закриття кордону між Росією і так званими «ЛНР і «ДНР» не буде. Таким чином, як не виключають деякі експерти, можливо, що війна на Донбасі затягнеться ще не на один рік.

Олександр Лащенко: Пане Шидлюх, ЗСУ – справді настільки вагома сила, щоб протриматися далі? Адже заява Путіна неспроста.

Давно вже Російська Федерація не має тієї сили. Є інша сила – ЗСУ, абсолютно керовані, підготовлені

​Віктор Шидлюх: Путін працює на свій електорат. Йому потрібно якісь досягнення показувати. Давно вже Російська Федерація не має тієї сили. Це залишається лише заявами. Непослідовна заява. Спочатку сказав, що потрібні миротворці, тепер вже відмовляється, коли йому чітко сказали, що не буде російських миротворців, не буде обману з його сторони. І не може так Путін заявляти, оскільки є інша сила – ЗСУ, абсолютно керовані, підготовлені, в яких в першу чергу ставиться знак оклику на роботі з людьми, на військовослужбовцеві. Його слова не мають жодного значення для ЗСУ. Порівняно з 2014 роком бойовий потенціал ЗСУ значно зріс. У всіх складових (органи управління, система управління, системи забезпечення, інші складові) у нас значний стрибок.

Якщо говорити про весь період моєї служби, я ще не бачив такого ступеню підготовлених військ

Якщо говорити про весь період моєї служби, я ще не бачив до такого ступеню підготовлених військ. Коли залишки СРСР залишалися, навіть на той час була новітня техніка, не було такої готовності військ, сил.

Зможемо відстояти свої кордони! Міністрам оборони Саламатіну, Лебедєву не вдалося зруйнувати ЗСУ

Зараз можна твердо сказати: ми зможемо відстояти свої кордони! Міністрам оборони Саламатіну, Лебедєву не вдалося зруйнувати ЗСУ. Їм доводилося переступати через офіцерів Генштабу і підписувати напряму документи щодо розпродажу, скорочення. Офіцери, які залишилися, не які повтікали відразу, як Янукович дав драпака, не дозволяли цього робити.

Спекуляції на тему, що Генштаб складається зі зрадників – нісенітниця, дешевий популізм деяких навіть нардепів

Спекуляції на тему, що Генштаб складається зі зрадників – нісенітниця, дешевий популізм деяких навіть нардепів. На жаль, немає поки що такого ставлення до ЗСУ, щоб депутатський корпус підійшов і сказав: давайте розберемося, що потрібно, разом укомплектуємо ЗСУ. Дехто займає позицію критиканів, які спостерігають збоку і дозволяють собі кидати різну нісенітницю у бік ЗСУ.

Багато розрахунків ЗСУ говорять, що стратегія, вибрана в державі, є правильною. До 2018 завершити перехід на натовську «J-структуру»

Є багато розрахунків, які робляться у ЗСУ, які говорять, що на даний момент стратегія, яка вибрана в державі, є правильною. Провели близько 500 навчань. У нас є амбітна мета – до 2018 року завершити перехід на натовську «J-структуру» всіх органів військового управління. Немає критичних проблем (у зв’язку з інцидентами у Балаклії, Калинівці – ред.). Зараз по всіх військах йде економія боєприпасів, але проблем, які потребують термінового втручання, немає.

Є ситуації по військовослужбовцях-солдатах, абсолютне безправ’я –не застосовується ні закон про боротьбу з тероризмом, ні спецнорми Кримінального кодексу

Є ситуації по військовослужбовцях-солдатах, де абсолютне безправ’я – просто не застосовується ні закон про боротьбу з тероризмом, ні законодавство або спецнорми Кримінального кодексу щодо військових злочинів, практично військовослужбовці переслідуються іноді за формальними ознаками.

​Наприклад, якщо застосовував порушення правил застосування зброї у бойових умовах, то інкримінують цивільну статтю «умисне вбивство»! Ніхто не звертає увагу, що він виконував обов’язки, мав право застосовувати зброю. Окремі елементи такої боротьби зі ЗСУ і з силовими структурами є елементом гібридної війни проти України. Є ціла низка правоохоронних органів, які, можливо, пов’язані. Не знаю, яким чином мотивовані до такого ставлення. Є суди, які чомусь не звертають увагу і не припиняють таких порушень. Військовослужбовці-солдати жаліються на суди, щодо них виявляють зневагу як до військовослужбовців – навіщо ти брав в руки зброю!

​– Пане Мусієнко, нарешті ЗСУ, на 23-му році незалежності, з’явилися не лише на словах. На Ваш погляд, які труднощі ще не подолані?

​Олександр Мусієнко: ЗСУ посилюються, здобувають важкий військовий досвід – йде війна. ЗСУ є зараз однією з найпотужніших, найсильніших армій Європи. І про це говорять.

Навряд чи, якби була агресія на Польщу, Польща самостійно, без допомоги НАТО могла би вистояти, як Україна

Треба розуміти, коли до нас приїжджають на військові навчання наші партнери, то не тільки діляться своїм досвідом, а й наш переймають. Навряд чи, наприклад, якби була агресія на Польщу, Польща самостійно, без допомоги НАТО могла би вистояти, як Україна. Я не беру країни Балтії – це зрозуміло.

Кістяк був, чесні офіцери і військовослужбовці залишалися. Не можна з повітря за три роки

Я не є послідовником тієї тези, що у нас армії не було, і от вона за 3 роки народжується. Безумовно, кістяк був, основа була, чесні офіцери і військовослужбовці залишалися. Не можна з повітря за три роки...

Політики маніпулюють, щоб дивіденди здобувати. Часто чую в, яка ж сильна армія Росії. Російська армія сильна, але ми також не слабкі, можемо протистояти ворогу. І щодня бійці ЗСУ це демонструють

Політики маніпулюють цією тезою, щоб дивіденди здобувати. Ті, хто перебуває при владі, це використовують. Дуже часто я чую від нардепів, від представників українського керівництва про те, яка ж сильна армія Росії, як вона фінансується. Мені хотілося б більше чути від них, що робиться для підтримки ЗСУ, наскільки збільшуватиметься фінансування, скільки буде модернізовано одиниць військової техніки, поставлено на озброєння нової. Російська армія сильна, але ми також не слабкі, можемо протистояти ворогу. І щодня бійці ЗСУ це демонструють...

За стандартами НАТО передбачено, що міністр оборони у нас має бути цивільний

Має бути вже завершена підготовка нового сержантського складу за стандартами НАТО. За стандартами НАТО – це передача ініціативи, тобто молодшому офіцерському складу, сержантському, щоб вони могли приймати рішення, не по ієрархії всій чекати, поки буде команда. До речі, за цими стандартами передбачено, що міністр оборони у нас має бути цивільний.

– Пане Касьянов, як Ви оцінюєте силу ЗСУ у протистоянні з агресором – Росією?

Ми повинні були бути готові ще три роки тому до того, що війна з Росією триватиме дуже довго. Без України повноцінної російської імперії немає і не може бути

​Юрій Касьянов (переклад): Ми повинні бути і повинні були бути готові ще три роки тому до того, що війна з Росією триватиме дуже довго. Путін не відступить, навіть якщо влада в Росії поміняється, від ідеї повернути Україну назад до складу російської імперії. Без України повноцінної російської імперії немає і не може бути. Безумовно, є багато позитивних змін (у ЗСУ – ред.) – зручна, практична форма, повноцінне харчування, будматеріали, забезпечення паливо-мастильними матеріалами, з’явилися нові засоби зв’язку, покращилися бойова підготовка, матеріальне забезпечення військовослужбовців і їхніх сімей.

Інша справа, що через більше, ніж три роки війни, як і раніше, будується радянська армія, за радянськими лекалами – вона малоефективна, у ній придушується ініціатива, в армію зараз набираються «ландскнехти» середньовічні, так звані контрактники, які йдуть служити переважно, бо не знаходять роботу. Фактично знищений добровольчий рух. Професійною армія не стала. Насправді ми тільки реалізовуємо так званий «мирний план» президента, який хоче тільки одного – жертвує нашою територією, нашими ЗСУ, людьми, які лишилися на окупованих територіях, тільки б не воювати. Скільки ми не чинили б ось так опір російській експансії, а ми тільки чинимо опір, не перехоплюємо ініціативу, ми тільки програємо. Ми прямуємо постійно до загибелі як самостійна, незалежна держава.