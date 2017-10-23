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Опыт, связанный с российской агрессией в 2014 году, сделал популярными отряды территориальной обороны в разных городах Украины. На полигоне вблизи Мариуполя прошли учения отрядов военных комиссариатов Донецкой области. 250 резервистов провели «Единый стрелковый день». Вместе с добровольцами на полигоне тренировались главы городов, районных администраций области, а поделиться опытом работы добровольческих организаций приехали военные из Литвы и Эстонии.

​На учебном полигоне близ Мариуполя прошли учения отрядов территориальной обороны. 250 добровольцев, мужчин и женщин разных возрастов и профессий, из всех районов Донецкой области постигали военную науку. Младший лейтенант запаса, заместитель председателя общественной организации «Украинский легион» Александр Голубчик считает, что никому не помешает знание военного дела.

Хотим научить граждан Украины защищать свою родину, много бойцов теробороны при необходимости становятся в ряды Вооруженных сил

«Основная цель – массовая защита Украины от вооруженной агрессии соседних государств. Во-первых, целью теробороны является защита на местах. Во-вторых, хотим научить граждан Украины защищать свою родину, потому что много бойцов теробороны при необходимости становятся в ряды Вооруженных сил и выполняют боевые задания», – сказал Александр Голубчик.

Во время учений военнообязанные осваивали приемы и способы ведения огня из различного стрелкового оружия, основы тактики оборонительного боя и инженерной подготовки. Опытные инструкторы обучали резервистов работать с навигационной аппаратурой, определять координаты целей, устраивать минные заграждения и оказывать медицинскую помощь раненым.

Оборона – дело чести

Посмотреть, как тренируются добровольцы в воюющей стране, и поделиться опытом создания сил самообороны приехал командир Добровольческих сил Литвы, полковник Артурас Ясинскас. Он говорит, что в Литве Добровольческие силы насчитывают около 5000 военных-волонтеров и около 500 профессионалов и считает, что даже самые сильные армии в мире не обходятся без резервистов.

Если ты не будешь готовиться, то, когда возникнет конфликт, будет уже поздно

«Все в национальной гвардии учатся постоянно военному делу. И если только надо, все они призываются и становятся миллионной армией. Держать миллионную армию вообще не выгодно, но ничего не делать, когда мир, тоже нельзя. Потому что если ты не будешь готовиться, то, когда возникнет конфликт, будет уже поздно», – уверен Артурас Ясинскас.

Представитель главного штаба союза обороны Эстонии подполковник Виктор Кальницкий рассказал, что в Эстонии начинают постигать военную науку уже в детстве, и обучение длится в течение всей жизни. А уровень доверия населения к резервистам очень высок.

У нас оборона – дело чести для каждого гражданина. Люди активны в этом плане

«У нас оборона – дело чести для каждого гражданина. Поэтому у нас люди активны в этом плане. И сам союз обороны наравне с армией – одна из тех организаций, которым местное население доверяет», – рассказал Кальницкий.

Главы районных и городских администраций были задействованы в учениях наравне с добровольцами. Защита граждан – их прямая обязанность, уверены в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Донецкой областной государственной администрации.

Глава районной администрации, глава города тут учатся организации территориальной обороны. Ответственность за оборону района и города ложится непосредственно на них

«Глава районной администрации, глава города тут учатся организации территориальной обороны. Потому что ответственность за оборону района и города ложится непосредственно на них. Они должны знать, как это делать, уметь защищать свой родной край, свои семьи, бизнес, защищать города. Как считалось когда-то для украинцев, шучу, «моя хата з краю», здесь не проходит», – сказал Валерий Кобыща.

Создаются отряды территориальной обороны на случай введения военного положения.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)