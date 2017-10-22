Порошенко вручив державні нагороди 31 військовослужбовцю

Президент України Петро Порошенко під час поїздки в Авдіївку Донецької області у неділю вручив нагороди військовослужбовцям, йдеться в повідомленні Адміністрації президента.

«Зокрема, сім бійців були відзначені орденом Богдана Хмельницького III ступеня, 12 військовослужбовців отримали з рук Верховного головнокомандувача орден «За мужність» III ступеня, ще 12 військових – медаль «За військову службу Україні», – зазначили в президентській канцелярії.

Згідно з повідомленням, президент подякував бійцям 72-ї, 14-ї, 92-ї,53-ї бригад за «блискучу» службу.

«Найближчим часом підрозділи повернуться у місця постійної дислокації, де на них вже чекають – на Волині, в Білій Церкві, Чугуєві, Сєвєродонецьку. На заміну приходять інші бригади, які будуть міцно тримати позиції та берегти від ворога Авдіївку й інші населені пункти України», – сказав Порошенко.

Крім того, президент поспілкувався із жителями Авдіївки, яка минулої зими залишилась без світла, тепла, газу і води через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків. Він відзначив високу мобілізацію сил, що дозволила тоді відновити енергопостачання міста.

Раніше сьогодні Петро Порошенко з участю міністра оборони Степана Полторака провів у Авдіїівці нараду щодо оперативної ситуації в зоні бойових дій на Донбасі.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За останніми даними ООН, внаслідок конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.