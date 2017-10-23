Війна на Донбасі – це випробувальна лабораторія Кремля (світова преса)

Італійський часопис La Stampa питання гібридної війни, яку веде Росія проти України. Австралійське видання The Sydney Morning Herald розглядає цілі російських кібернетичних нападів на об’єкти в Україні. Іспанська газета El Mundo пише про заяву антикорупційної прокуратури тієї країни щодо приналежності українського олігарха Дмитра Фірташа до російського організованого злочинного угруповання.

Популярний італійський часопис La Stampa містить матеріал свого власного кореспондента в Україні Франчески Сфорци «Артилерія, кібернапади й пропаганда. Фронт нової війни в Україні». Автор пише, що нещодавно проросійські бойовики на Донеччині та Луганщині знов збільшили інтенсивність обстрілів прифронтових районів. Останнього разу впродовж дня у тій частині України було щонайменше 150 артилерійських вибухів. Італійська журналістка наводить слова представника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, який дивується, як в умовах постійних обстрілів місцеве населення якось дає собі раду зі своїм щоденним життям.

Франческа Сфорца зазначає, що війна на Донбасі є гібридною війною, тут ідеться і про бойові дії, і про потік пропаганди, і про кібернапади. Італійське видання вважає, що саме у цій гібридній війні, яку веде Росія на території України, Москва випробовує свою тактику і можливі ходи у різних ситуаціях. Отож війна на Донбасі – це ще й випробувальна лабораторія Кремля. Росіяни вперто ведуть свою лінію, дотримуючись лише своєї точки зору на конфлікт на сході України. Італійське видання в цьому зв’язку посилається на Романа Шутова – програмного директора організації Detector Media, яка викриває російські фейкові новини і пропаганду. За словами Шутова, Кремль уперто далі використовує постулати, що президент Порошенко нібито «пов’язаний із Путіним», українські генерали «працюють на росіян», Захід «не допомагає» Україні, а сама Україна «залишилась наодинці» проти Росії і «ніколи не переможе».

Далі Сфорца пише про українську протидію кремлівській хвилі брехні й пропаганди. За словами Євгена Федченка, співдиректора агенції Stop-Fake, ідея полягає в тому, щоб надати трибуну українським військовим з лінії фронту, розповідати про добровольчі батальйони, вибудовувати розповідь про нових українських героїв. Втім, на думку автора статті, головна проблема полягає в тому, що багато українських засобів інформації є власністю олігархів, наближених до Кремля. І навiть коли українці вже у своїй більшості не вірять тому, що лунає з Москви, ці засоби інформації можуть сіяти непевність і навіть паніку серед населення України.

«Артилерія, кібернапади та пропаганда. Фронт нової війни в Україні»

Один із найповажніших часописів Австралії The Sydney Morning Herald публікує статтю «Переслідування хакерів: як Україна стала випробувальною лабораторією для Росії з огляду на кібернетичну війну». Газета розповідає про українця Олексія Ясинського, фахівця з кібернетичної безпеки та його розслідування кібернетичних нападів на українські енергопостачальні мережі, які сталися впродовж останніх двох років. Австралійське видання пише, що Україна стала за цей час двічі жертвою кібернетичної зброї, і сліди цього ведуть до Росії. Раптові відімкнення українських систем енергопостачання внаслідок кібернетичних нападів російських хакерів не були суто ізольованими випадками. Ці напади стали частиною того, що австралійський часопис визначає як «кібернетичний бліцкриг». На додаток, як пише сіднейська газета, ціле військо російських хакерів систематично підриває роботу практичного кожного сектора життєдіяльності української держави, чи то засобів інформації, фінансової галузі, транспорту, армії, політики, енергетики тощо.

«В Україні не можна знайти сфери громадського життя, яка б останнім часом не зазнала кібернетичного нападу», – каже фахівець НАТО з питань кібернетичної безпеки Кеннет Ґірз.

The Sydney Morning Herald цитує президента України Петра Порошенка, який заявив, що останнім часом було здійснено 6500 кібернетичних нападів на 36 цілей в Україні. Часопис наголошує, що, згідно з даними багатьох аналітиків у царині кібернетичної безпеки, Росія використовує Україну як лабораторію для вироблення нових форм ведення кібернетичної війни в глобальному масштабі. Астралійське видання наводить слова дослідниці систем безпеки промислового контролю американської компанії Honeywell Марини Кротофіл, яка визначає хакерські напади на об’єкти інфраструктури в Україні як такі, що виробляють нову, дедалі ефективнішу тактику. Американський фахівець з кібернетичної безпеки Роберт Лі, який розробляв можливі сценарії кібернетичної конфронтації Росії та США, вважає, що метою Росії у цій ситуації є продемонструвати, що Москва реально може вразити своєю кібернетичною зброєю цілі в Сполучених Штатах. Лі зазначає, що Росія може здійснити кібернапади на цілі в США, «якщо відчує, що її заганяють у глухий кут, коли США погрожуватимуть втрутитись у російські інтереси в Україні і Сирії».

«Переслідування хакерів: як Україна стала випробувальною лабораторією для Росії з огляду на кібернетичну війну»

Провідне періодичне видання Іспанії El Mundo друкує статтю «Український олігарх Дмитро Фірташ стверджує, що він став жертвою політично вмотивованого судового процесу». Мадридський часопис пише, що Фірташа звинувачують у відмиванні грошей, тоді як сам він заявляє, що звинувачення проти нього, висунуті антикорупційною прокуратурою Іспанії, роблять з нього справжню жертву політично вмотивованого судового процесу. Фірташ написав листа до органів судочинства в Барселоні, в якому він згадує, що австрійська влада нещодавно відкинула міжнародний ордер на його арешт через, мовляв, «брак конкретики» в кримінальних звинуваченнях, висунутих проти нього. Іспанська газета додає, що Фірташ у листі до іспанських судових чинників вказує, що влада США також використовувала, за його словами, певне політичне підґрунтя в звинуваченнях проти нього.

El Mundo веде далі, що адвокати Фірташа з мадридської фірми Business and Law заявляють, що звинувачення проти їхнього клієнта нібито спрямовані на те, аби задовольнити судові чинники в США, котрі надіслали свого часу запит про екстрадицію Фірташа до Сполучених Штатів із Австрії, де Дмитро Фірташ жив роками.Іспанський часопис зазначає, що, за даними іспанських слідчих, Фірташ постає членом російської організованої злочинної групи «Соломонська». За інформацією іспанської прокуратури, Фірташ перебував під керівництвом Семена Могилевича. Іспанське видання при цьому наголошує, що Могилевич є одним із 10 найрозшукуваніших американським ФБР злочинців, які перебувають у міжнародному розшуку. На додаток, завершує мадридський часопис, Могилевича розглядають як одного з найбільших керівників організованої злочинності східної Європи.

«Український олігарх Дмитро Фірташ стверджує, що він став жертвою політично вмотивованого судового процесу»