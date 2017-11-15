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15 Листопад 2017, Київ 19:47
Фотогалереї

Фоторепортаж: Виставка до 100-річчя проголошення УНР у Києві

15 листопада у Києві відкрилася експозиція, приурочена до 100-річчя проголошення Української Народної Республіки.

За словами голови Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, завдання виставки – нагадати українцям про події Української революції столітньої давнини, пояснити, що це – не «громадянська війна», як стверджувала радянська пропаганда, не тільки «стихія і розруха», але передусім відродження української державності, формування української нації, ренесанс української культури та духовності.
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Полковник української армії Іван Гончаренко: &laquo;Я особисто прийшов вшанувати саме постать Ігоря Скоропадського. Дуже боляче, що тодішні керманичі Директорії не змогли знайти з ним порозуміння. Думаю, навколо цієї постаті могла бути створена велика Україна, яка не знала б ні революції, ні Голодомору, і була б творцем сучасної модерної Європи&raquo;
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Полковник української армії Іван Гончаренко: «Я особисто прийшов вшанувати саме постать Ігоря Скоропадського. Дуже боляче, що тодішні керманичі Директорії не змогли знайти з ним порозуміння. Думаю, навколо цієї постаті могла бути створена велика Україна, яка не знала б ні революції, ні Голодомору, і була б творцем сучасної модерної Європи»

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Іноземка. Наталія з Румунії. Подорожує. Цікавить історія України. На виставці випадково &nbsp;
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Іноземка. Наталія з Румунії. Подорожує. Цікавить історія України. На виставці випадково
 

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