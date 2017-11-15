Фоторепортаж: Виставка до 100-річчя проголошення УНР у Києві

15 листопада у Києві відкрилася експозиція, приурочена до 100-річчя проголошення Української Народної Республіки.



За словами голови Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, завдання виставки – нагадати українцям про події Української революції столітньої давнини, пояснити, що це – не «громадянська війна», як стверджувала радянська пропаганда, не тільки «стихія і розруха», але передусім відродження української державності, формування української нації, ренесанс української культури та духовності.