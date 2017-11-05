Товариство «Пам’ять» 5 листопада представило у Львові військово-історичне дійство. Спершу учасники пройшлись вулицями міста маршем слави Галицької армії та військ УНР, і влаштували театралізовану реконструкцію «Бої за столицю – Львів». Захід приурочили до 99-й річниці проголошення Західноукраїнської народної республіки (ЗУНР). 1 листопада 1918 року стався «Листопадовий чин» або ж, як кажуть історики, «Листопадовий зрив», коли у ніч з 31 жовтня на 1 листопада українські військові підрозділи зайняли головні об’єкти Львова, проголосивши ЗУНР. Це стало початком українсько-польської війни і боїв за Львів. Учасники товариства влаштували реконструкцію бою у тих місцях, де він 99 років тому відбувався у центрі міста – площа Ринок, вали на Винниченка.листопада 1918 року стався «листопадовий чин» або ж, як кажуть історики, «листопадовий зрив», коли у ніч з 31 жовтня на 1 листопада українські військові підрозділи зайняли головні об’єкти Львова, проголосивши ЗУНР. Це стало початком українсько-польської війни і боїв за Львів. Учасники товариства влаштували реконструкцію бою у тих місцях, де він 99 років тому відбувався у центрі міста – площа Ринок, вали на Винниченка.