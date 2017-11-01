У Львові вшановують 99-у річницю проголошення ЗУНР

У Львові сьогодні вшановують 99-у річницю Листопадового чину і проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).

На міських цвинтарях відбулись панахиди біля поховань січових стрільців і вояків Української Галицької армії. Лампадки львів’яни запалили і на могилі президента Національної ради ЗУНР Євгена Петрушевича, який похований на Личаківському цвинтарі.

Товариство пошуку жертв війни «Пам’ять» перед входом до приміщення обласної адміністрації з нагоди річниці Листопадового чину і проголошення ЗУНР експонує упродовж дня виставку. Військово-історичне театралізоване дійство більш наочно допомагає перехожим дізнатись про події у місті, які відбулись 99 років тому, наголошують ініціатори заходу.

«Не один рік спілкуюсь із львів’янами і дізнаюсь, що про ЗУНР вони дуже мало знають або ж нічого. Цим своїм невеликим дійством хочемо привернути увагу людей до української історії. Представили автентичну зброю, казанки, горнятка австрійського товариства. Форму вояків УГА ми вже пошили копії», – каже Любомир Горбач, керівник товариства «Пам’ять».

Також сьогодні кілька тисяч львівських студентів традиційною ходою пройдуться вулицями міста до меморіалу Українських січових стрільців, що на Янівському цвинтарі.

У ніч на 1 листопада 1918 року українські військові підрозділи під командуванням сотника Дмитра Вітовського встановили контроль над Львовом, зайнявши ратушу, вокзал, поштамт, банки і казарми, а також арештували намісника і коменданта міста. Над ратушею підняли синьо-жовтий прапор. Внаслідок Листопадового чину львів’яни з підданих Австро-Угорської Імперії стали громадянами Західноукраїнської Народної Республіки.