Голові МЗС Польщі не сподобалась у Львові відповідь про окупацію

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, який другий день перебуває у Львові з офіційним візитом, відмовився відвідати Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» через позицію його директора про те, що Польща 1918 року окупувала Західну Україну.

Ващиковський поклав квіти до пам’ятника жертвам комуністичних злочинів, що поблизу музею «Тюрма на Лонцького». У програмі були відвідини музею, але польський міністр розвернувся на вході.

«Міністр запитав у мене, чи Західна Україна була окупована у 1918 році. Я відповів, що так, що це була окупація. Відтак він різко розвернувся з порога і не зайшов у музей. Це було, на мою думку, зроблено зумисно, це зумисний політичний крок», – прокоментував Радіо Свобода на місці директор музею Руслан Забілий.

Раніше 5 листопада Вітольд Ващиковський заявив у Львові представникам польських медіа, що Польща очікує від України реальних кроків щодо українсько-польського примирення у питаннях спільного історичного минулого і що українські пам’ятники, які збудовані в Польщі незаконно, без згоди польської влади, повинні бути визначені як нелегальні, а їхній демонтаж залежить від місцевого самоврядування.

При цьому польський міністр не став прямо відповідати на запитання з приводу польських пам’ятників, встановлених в Україні самовільно, без згоди української влади і без дотримання українського законодавства. За інформацією Українського інституту національної пам’яті, в Україні близько 150 таких пам’ятників, зокрема, елементи на польському меморіалі на Личаківському цвинтарі у Львові.

Чи Україна, на думку міністра, має діяти адекватно, як Польща? На це запитання Радіо Свобода Вітольд Ващиковський уникнув відповіді.

«Ми є народом, який велику увагу приділяє тим, хто загинув, помер, і, очевидно, шануємо всі місця пам’яті. Ми є державою, яка хоче, щоб ці місця пошанування загиблих були впорядковані, згідно з польським законом. Ми не можемо шанувати ті пам’ятники, які нелегально встановлені. Маємо Інститут народної пам’яті (польський – ред.), який хоче співпрацювати з українським Інститутом і не має на це відповіді. Президент Анджей Дуда торік запропонував співпрацю президентові Петрові Порошенку, щоб налагодити співпрацю на кшталт Інституту Яд Вашем (меморіальної установи в Ізраїлі – ред.), щоб шукати людей, героїв, які допомагали один одному в важкі часи, рятували. На сьогодні ці пропозиції – без відповіді», – заявив польський міністр.

За останні роки Інститути національної пам’яті України та Польщі провели п’ять форумів – зустрічей істориків, які обговорювали складні історичні теми спільної минулої історії обох народів. Однак, за словами міністра Вітольда Ващиковського, результату цієї праці на сьогодні немає.

Міністр Ващиковський також відвідав Личаківський цвинтар, зокрема меморіал польських вояків, які загинули в українсько-польській війні у 1918–1919 роках, поклав квіти до пам’ятника воїнам Української галицької армії і вшанував сучасних українських героїв, які загинули під час бойових дій на Донбасі.

4 листопада польський міністр провів нараду польських консулів і зустрівся з представниками польських середовищ.

Вітольда Ващиковського в перебігу візиту посилено охороняє польська охорона, містом його супроводжують три автомобілі української патрульної поліції.

Також разом із польським міністром прибула велика група журналістів із Польщі.