Чим викликане «погрожування пальцем» міністра МЗС Польщі у бік України?

Варшава – Заява Вітольда Ващиковського, польського міністра закордонних справ, про те, що Польща заборонить в’їзд на свою територію «антипольським українцям» значною мірою зумовлена польською внутрішньою політичною ситуацією. Під Ващиковським захитався міністерський стілець, тому політик зробив гучну заяву, яка нібито може показати – наскільки ревно міністр захищає польські інтереси. Про ці та інші мотиви резонансного інтерв’ю Вітольда Ващиковського говорять польські експерти, до яких звернулося Радіо Свобода.

Інтерв’ю Вітольда Ващиковського Польському публічному телебаченню, в якому він погрожує забороною в’їзду на територію Польщі деяким українцям широко цитують та коментують тамтешні ЗМІ. «Таких слів на адресу іншої країни польський урядовець давно не говорив», – зазначає Gazeta Wyborcza.

Ващиковський запевнив, що представники української влади, які не допускають до проведення ексгумацій у місцях польської пам’яті в Україні, «відчують наслідки» своїх дій. Gazeta Wyborcza вважає, що таке міністерське «погрожування пальцем» у бік України є нерозумним. Мовляв, міністр Ващиковський повів себе як «типовий польський закомплексований панок із минулих часів».

Ващиковський вирішив застосовувати щодо України метод «батога і пряника» – Матерняк

Натомість Даріуш Матерняк, експерт із питань польсько-українських відносин нагадує, що минулого місяця Вітольд Ващиковський опублікував у газеті Rzeczpospolita статтю «Варшава хоче союзу з Києвом». У цій статті міністр наголошував на стратегічності польсько-українських відносин і нікому не погрожував чорними списками. Що змінилося протягом кількох минулих тижнів?

Це така спроба впровадження політики «батога і пряника

«Я боюся, що це така спроба впровадження політики «батога і пряника». Щойно був пряник, тобто ця стаття, а тепер є батіг. Можливо, це такий сигнал – якщо не поступитеся нам у питаннях історичної політики, які для нас важливі, то ми вам зробимо те і те», – розмірковує Матерняк.

На його думку, такий підхід дуже недалекоглядний, адже він виключає політику стратегічного партнерства, яка не може будуватися методом «батога і пряника». За словами експерта, погрози міністра Ващиковського не принесуть нічого доброго у двосторонні відносини, які протягом останніх місяців й без того погіршилися.

Інтерв’ю Ващиковського Матерняк називає «створенням атмосфери конфлікту з Україною». За його словами, підстав для такого конфлікту немає, так само як і у випадку з кількома іншими країнами, з якими у Польщі тепер не найкращі взаємини.

«У цьому інтерв’ю міністра, зокрема, йшлося про заборону в’їзду для осіб, які носять мундири дивізії «СС Галичина» та осіб, які це дозволяють. Тож на даний момент мені хотілося б знати, яким чином ми будемо виявляти осіб, які носять такі мундири, бо, щиро кажучи, протягом 10 років моїх поїздок в Україну я не зустрів нікого в мундирі дивізії «СС Галичина», – не приховує свого здивування експерт.

За словами Матерняка, єдиний, хто йому спадає на думку, коли він думає про людей в таких мундирах – це члени різноманітних груп, які відтворюють події Другої світової війни. Утім, каже експерт, таких груп у Латвії чи Фінляндії є набагато більше, ніж в Україні. «Цікаво, чи громадянам цих країн міністр Ващиковський також заборонятиме в’їзд до Польщі?», – запитує Матерняк.

Ващиковського називають головним кандидатом на відставку – Потоцький

Інший польський експерт Міхал Потоцький, каже, що полякам не звикати до не надто дипломатичних заяв Вітольда Ващиковського. У Польщі цей міністр уже здобув славу політика, який вміє дивувати міжнародну громадськість своїми не дуже продуманими виступами.

Міністра Ващиковського називають головним кандидатом на відставку, тож він тепер намагається довести свою потрібність на цій посаді

«Міністр Ващиковський відомий своїми, так би мовити, сміливими публіцистичними тезами, крім того, не забуваймо про внутрішньополітичний контекст. Відомо, що у нас буде реконструкція уряду, і міністра Ващиковського називають головним кандидатом на відставку, тож він тепер намагається довести свою потрібність на цій посаді», – каже Потоцький.

Потоцький також пояснює: не варто на підставі слів Ващиковського робити надто широкі узагальнення про настрої польської влади.

«Польська влада в своєму ставленні до України дуже неоднорідна. Політика міністра Ващиковського та міністерства дипломатії – це одне, але зовсім інша політика та інакші люди працюють в канцелярії президента Анджея Дуди. Навіть у вчорашньому виступі міністра Ващиковського було видно це гостре суперництво між двома таборами. Ващиковський говорив, що рекомендуватиме президентові Польщі скасувати грудневий візит в Україну у зв’язку з погіршенням відносин між нашими державами. Але ж міністр закордонних справ не може нав’язувати голові держави своїх думок про те, куди той може поїхати, а куди не може», – зазначив експерт.

За словами Потоцького, якщо міністр серйозно рекомендує президентові країни скасувати якийсь візит, то зазвичай це робиться у тиші президентського палацу, а не на публічному телебаченні. Таким чином, твердить експерт, виступ Ващиковського потрібно розглядати передусім у контексті польської внутрішньої політики.

Потоцький також каже, що резонансна заява Ващиковського – це «доказ безпорадності польської влади в ударі з українською політикою пам’яті».

Експерт зазначає, що польська та українська політика пам’яті в питаннях, які стосуються оцінки злочинів збройного підпілля 1940-х років суперечать одна одній.

«Я не бачу жодної волі до компромісу – ані на польському боці, ані українському. Допоки політику пам’яті на двох боках кордону формуватимуть безкомпромісні люди, які бачать історію в чорно-білих барвах, не буде порозуміння, чи навіть узгодження протоколу розбіжностей», – вважає Потоцький.

Водночас експерт переконаний, що гостра суперечка про історію не має впливу на польсько-українську співпрацю у таких важливих сферах, як дипломатичні відносини на міжнародній арені, у військовій та безпековій галузях.