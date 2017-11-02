Голова МЗС Польщі пообіцяв не впускати до країни українців із «антипольськими поглядами»

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що його країна починає здійснювати процедури, що мають на меті не допустити до Польщі людей із України, які «мають вкрай антипольські погляди».

Також, заявив він у ранковому ефірі провідного польського телеканалу TVP1, коментуючи польсько-українські відносини, «люди, які демонстративно вдягають мундири «СС Галичина», до Польщі не в’їдуть».

За його словами, найближчим часом мають оприлюднити імен осіб, яких буде стосуватися заборона.

До них, додав голова МЗС Польщі, увійдуть також особи, що, на його думку, погано впливають на двосторонні відносини адміністративним способом – наприклад, не допускають продовжити ексгумацію тіл імовірних польських загиблих на території України чи продовжити відновлення «місць польського богослужіння». «Ті особи, які демонструють і застосовують адміністративні інструменти щодо Польщі, також зазнають наслідків», – заявив Ващиковський.

За його твердженнями, Польща і Україна «мають різні концепції примирення». «Ми усвідомлюємо, наскільки важлива для нас Україна з геополітичного погляду, …але українці, знаючи про таке значення їхньої держави для нашої безпеки, вважають, що в такому разі питання, які нас поділяють, особливо історичні, мають відійти на другий, третій план», – стверджував польський міністр.

«Ми не можемо погодитися на українську версію, що історичні питання мають симетрію. Ми не можемо погодитися, щоб дорівняти діяльність УПА і Армії крайової (польського некомуністичного повстанського руху часів Другої світової війни, зокрема, причетного до вбивств українського населення на Волині, що призвело до масових убивств тамтешніх поляків – ред.), бо навіть якщо з нашого боку ми можемо знайти якісь інциденти, то з боку АК ми ніколи не знайдемо вбивств у такому масштабі, які були здійснені на Волині», – повторив Ващиковський польську версію викладу подій Волинської трагедії часів Другої світової війни.

При цьому він також пообіцяв дотримуватися принцип симетрії у відносинах із Україною і додав: «Я ще буду думати, чи рекомендувати польському президентові їхати з візитом до України».

На виступ міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського в Україні вже відреагував голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович – він заявив у фейсбуці, що «таким чином хочуть карати відповідальних осіб України за вимогу до польської сторони дотримуватися українського законодавства», і додав: «Здається, цього разу Польща хоче піти навіть далі за Росію».

У коментарях до свого допису він також додав посилання на статтю, автор якої, аналізуючи стан українсько-польських відносин, навів думку, що нинішній політичний лад у Польщі можна назвати «диктатурою дилетантів».

Останнім часом, після повернення до влади в Польщі націоналістичної право-популістської партії «Право і справедливість» 2015 року, відносини між Польщею і Україною погіршилися через розбіжне ставлення до історичного польсько-українського протистояння, в першу чергу так званої Волинської трагедії (в польській версії «Волинської різанини») – масових взаємних етнічних чисток українського і польського населення на Волині з її тодішнім етнічно мішаним населенням 1943–44 років, яку в Польщі розглядають тільки як «геноцид» волинських поляків. Таке протистояння і розпалювання пристрастей навколо нього призвели до знищення кількох українських пам’ятників у Польщі і польських в Україні, а також інших інцидентів, зокрема, з дипломатичними місіями двох країн, що далі загострило ситуацію.

Попри такі напружені двосторонні відносини, Польща в зовнішній політиці наразі далі підтримує Україну.