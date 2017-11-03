Кремль посилив західний фронт проти України – Гопко

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що його країна не пускатиме до себе українців, які «мають вкрай антипольські погляди». Зокрема, в ефірі польського телеканалу він сказав: «люди, які демонстративно вдягають мундири «СС Галичина», до Польщі не в’їдуть». Польща оприлюднить імена, яких стосуватиметься заборона. До них, за даними польського міністра, увійдуть також особи, що погано впливають на двосторонні відносини адміністративним способом – наприклад, не допускають продовжити ексгумацію тіл ймовірних польських загиблих на території України. Про відносини Польщі і України у програмі «Ваша Свобода» говорили Ганна Гопко, народний депутат України, голова комітету в закордонних справах; Павел Боболович, польський журналіст; Оксана Юринець, народний депутат, співголова групи з міжпарламентських зв’язків із Польщею.