Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
04 Листопад 2017, Київ 22:20
Новини | Політика

Ващиковський назвав «потішною» заяву Києва про відсутність антипольських настроїв в Україні

Вітольд Ващиковський (п) і міністр закордонних справ України Павло Клімкін (л) під час зустрічі у Варшаві, 15 березня 2017 року

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що польську сторону «тішить» заява українського МЗС про відсутність антипольських настроїв в Україні, передає «Польське радіо».

«Нас дуже тішить ця заява, що в Україні немає антипольських настроїв, що суспільство приязне. Ми також це помічаємо, проте також помічаємо різного роду інциденти, помічаємо окремих осіб, які поводяться не дуже приязно», – сказав Ващиковський у Генконсульстві Польщі у Львові, де перебуває з дводенним візитом.

Він додав, що в історичних питаннях Польща чекає «конкретних змістовних кроків».

«Польща вже дуже давно запропонувала різні канали співпраці, від форуму польсько-української співпраці, пропозиції президента Анджея Дуди з минулого року створити процес примирення на прикладі хоча б процесу Яд Вашем, що був реалізований в Ізраїлі. Чекаємо лише на відповідь, на бажання співпраці української сторони», – сказав Вітольд Ващиковський.

Коментуючи згаданий МЗС України принцип «Прощаємо і просимо пробачення», польський міністр додав, що українське зовнішньополітичне відомство «досить безтурботно копіює певний шлях, який колись польські єпископи запропонували німецькій стороні», назвавши це «неправильною інтерпретацією».

2 листопада міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що його країна починає здійснювати процедури з недопуску до Польщі людей із України, які «мають вкрай антипольські погляди». За його словами, найближчим часом мають оприлюднити імена осіб, яких буде стосуватися заборона.

Наступного дня у Міністерстві закордонних справ України заперечили наявність антипольських настроїв в Україні, вказавши, що «більшість українців абсолютно позитивно ставляться до Польщі, попри розбіжності в оцінках складного історичного минулого». Українські дипломати заявили, що запропонували польській стороні підписати своєрідну «дорожню карту» історичного примирення, проте відповіді ще не отримали.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG