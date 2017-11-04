Ващиковський назвав «потішною» заяву Києва про відсутність антипольських настроїв в Україні

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що польську сторону «тішить» заява українського МЗС про відсутність антипольських настроїв в Україні, передає «Польське радіо».

«Нас дуже тішить ця заява, що в Україні немає антипольських настроїв, що суспільство приязне. Ми також це помічаємо, проте також помічаємо різного роду інциденти, помічаємо окремих осіб, які поводяться не дуже приязно», – сказав Ващиковський у Генконсульстві Польщі у Львові, де перебуває з дводенним візитом.

Він додав, що в історичних питаннях Польща чекає «конкретних змістовних кроків».

«Польща вже дуже давно запропонувала різні канали співпраці, від форуму польсько-української співпраці, пропозиції президента Анджея Дуди з минулого року створити процес примирення на прикладі хоча б процесу Яд Вашем, що був реалізований в Ізраїлі. Чекаємо лише на відповідь, на бажання співпраці української сторони», – сказав Вітольд Ващиковський.

Коментуючи згаданий МЗС України принцип «Прощаємо і просимо пробачення», польський міністр додав, що українське зовнішньополітичне відомство «досить безтурботно копіює певний шлях, який колись польські єпископи запропонували німецькій стороні», назвавши це «неправильною інтерпретацією».

2 листопада міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що його країна починає здійснювати процедури з недопуску до Польщі людей із України, які «мають вкрай антипольські погляди». За його словами, найближчим часом мають оприлюднити імена осіб, яких буде стосуватися заборона.

Наступного дня у Міністерстві закордонних справ України заперечили наявність антипольських настроїв в Україні, вказавши, що «більшість українців абсолютно позитивно ставляться до Польщі, попри розбіжності в оцінках складного історичного минулого». Українські дипломати заявили, що запропонували польській стороні підписати своєрідну «дорожню карту» історичного примирення, проте відповіді ще не отримали.