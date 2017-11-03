В МЗС заперечили наявність антипольських настроїв в Україні

У Міністерстві закордонних справ України заперечили наявність антипольських настроїв в Україні, про які заявляв напередодні голова МЗС Польщі Вітольд Ващиковський.

«МЗС України взяло до уваги висловлювання міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського. Хотіли б наголосити, що в Україні немає антипольських настроїв, більшість українців абсолютно позитивно ставляться до Польщі, попри розбіжності в оцінках складного історичного минулого. В українському суспільстві є чітке розуміння необхідності подальшого зміцнення співпраці з Польщею в інтересах як двох народів, так і всієї Європи. Підтвердженням цьому є сотні тисяч українців, які зараз проживають в Польщі», – заявили в Києві.

«Свого часу разом із Польщею ми досягли розуміння, що історичне примирення можливе за європейським християнським принципом «Прощаємо і просимо пробачення». Переконані, що ми маємо йти до примирення шляхом взаємного сприйняття один одного, а не нав’язування своєї точки зору. Цей принцип польській стороні було запропоновано втілити у практичну площину шляхом підписання і реалізації відповідної дорожньої карти, проте відповідь все ще очікуємо», – мовиться в заяві українського міністерства.

«Україна є відкритою до співпраці, у тому числі з історичної проблематики. Впевнені, що ми обопільно в цьому зацікавлені, розуміючи взаємну важливість українсько-польського стратегічного партнерства», – наголосили в МЗС.

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив 2 листопада, що його країна починає здійснювати процедури, що мають на меті не допустити до Польщі людей із України, які «мають вкрай антипольські погляди».

За його словами, найближчим часом мають оприлюднити імена осіб, яких буде стосуватися заборона.

До них, додав голова МЗС Польщі, увійдуть також особи, що, на його думку, погано впливають на двосторонні відносини адміністративним способом – наприклад, не допускають продовжити ексгумацію тіл імовірних польських загиблих на території України чи продовжити відновлення «місць польського богослужіння». «Ті особи, які демонструють і застосовують адміністративні інструменти щодо Польщі, також зазнають наслідків», – заявив Ващиковський.

За його твердженнями, Польща і Україна «мають різні концепції примирення». «Ми усвідомлюємо, наскільки важлива для нас Україна з геополітичного погляду, …але українці, знаючи про таке значення їхньої держави для нашої безпеки, вважають, що в такому разі питання, які нас поділяють, особливо історичні, мають відійти на другий, третій план», – стверджував польський міністр.

При цьому він також пообіцяв дотримуватися принципу симетрії у відносинах із Україною і додав: «Я ще буду думати, чи рекомендувати польському президентові їхати з візитом до України».