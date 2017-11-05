(Друкуємо мовою оригіналу)

Чей Донбасс? Как Европа воюет в «гибридной войне»? Чьи танки первыми вошли на Донбасс? Все эти темы обсуждали слушатели Радио Донбасс.Реалии на этой неделе.

Из-за войны на Донбассе между двумя частями региона прошла не только линия фронта, но и информационная граница. Проект Радио Свобода Радио Донбасс.Реалии работает без линии разграничения: нам звонят и пишут жители как подконтрольного, так и неподконтрольного украинской власти Донбасса. Вот как высказались слушатели Донбасс.Реалии об актуальных темах недели.

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Уведут ли россияне Путина с востока Украины?

Олег: «Я не согласен с вашим гостем по поводу того, что Россия переиграет карты с Крымом и Донбассом и отступит назад. Мне кажется, этого не будет по одной причине: все три года была пропаганда о том, что Россия возвращает свои территории. Это же будет удар по самому Путину, в первую очередь. А второе, что я вижу – Россия – это новая Китайская Народная Республика, с экранов россиян будут воспитывать так, что будут говорить, когда смеяться, а когда плакать».

Обывателю всё равно, лишь бы было тепло, уютно и мир

​Алексей, Северодонецк: «Я общаюсь и с неподконтрольной частью, и с родственниками в России. Обывательское мнение у большинства людей – что идёт конфликт между Россией и США. Они говорят, что им всё равно, кто будет – Путин, или ещё кто-то, и всё равно, где будет Донбасс и Крым, они говорят: «лишь бы всё было нормально». Так как улучшений нет ни с той, ни с той стороны. А с экранов врут все. Точно так же и на нашей стороне. Из этого я сделал вывод, что обывателю всё равно, лишь бы было тепло, уютно и мир».

Что Европа противопоставляет гибридной войне?

Наталья: «Вы говорите о гибридной войне, а ведь в Европе и гибридная демократия. Гибридная свобода слова, гибридные ценности, которые помогают России проводить свою политику. У нас постоянно из Европы делают «облико моралле», а ведь там не всё так гладко. Ведь диктаторов воспитывает демократия, а демократией и свободой слова наиболее эффективно пользуются её враги. Ведь Гитлер – порождение европейской демократии».

Николай, Счастье: «Канцлер Германии (Отто фон Бисмарк – ред.) говорил: «Не идите на Россию – они непредсказуемы». И в Прибалтике не было «зелёных человечков», всё было договорено в 1939 году. Вот такое моё пожелание».

Кто послал танки на Донбасс?

Слушатель, Донецк: «Давайте вспомним 2014 год. Кто же послал на Донбасс танки? На Славянск, на Краматорск… «Грады» на Карачун».

Что в Украине делают российские войска? Пусть убираются в Россию и сидят там!

​Слушатель, Донецк: «Я хочу сказать тому парню, который сказал про танки. Я хочу ему задать вопрос: а кто убил депутата Рыбака? Кто убивал в Донецке украинских патриотов? Они выходили с украинскими флагами, а пророссийски настроенные люди убивали их там. Зачем Россия вообще приезжала, и что в Украине делают российские войска? Пусть убираются в Россию и сидят там!».

Слушатель: «Я по поводу танков. Я был в Краматорске, и говорю местным «У вас вот раньше всё закончилось». А мне одна женщина говорит: «Так украинские танки первые зашли сюда!». Я спрашиваю, как? Куда они вошли первыми? В Москву? Получается, что российские танки идут по России, американские по Америке. Это нормально, что украинские танки едут по Украине. А женщина в шоке, она даже не понимает, что сказала».

Слушатель, Луганская область: «Нельзя судить однобоко, потому что это вызывает конфликтные настроения. По Северодонецку могу сказать, что БТРы сюда первые вошли украинские. Был такой момент, что мы ехали в село Муратово на велосипедах, это было лето. Там стояли БТРы уже в окопах, и не пропускали нас в село. То ли «добробаты», то ли украинские вооруженные силы это были. Около трёх недель это село было блокировано, туда никого не пускали. Мы даже пищу привозили так, чтобы местные жители выходили и встречали нас так же на велосипедах. Поэтому нужно разбираться во всём более аккуратно».

Украинские танки должны по Украине ездить вдоль и поперёк!

​Наталья, Старобельск: «Ну почему постоянно идёт оправдывание по поводу украинских танков? Украинские танки должны по Украине ездить вдоль и поперёк! Это их обязанность. Везде должны быть наши танки, потому что это – наша страна».

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