(Друкуємо мовою оригіналу)

В Эстонии уже на протяжении 15 лет чувствуется российское влияние на общественное мнение. Хотя, по словам экспертов, военного вторжения в ближайшее время не предвидится, спектр гибридных угроз со стороны Российской Федерации для западного мира довольно велик. Что придумала Европа в ответ на российскую гибридную войну? Что в ЕС – и в частности в Балтийских странах – трактуют как гибридную агрессию России? И чему у Балтии может поучиться Украина? Об этом рассказали в эфире Радио Донбасс.Реалии посол Эстонии в Украине Герт Ентс, исполнительный директор Международного центра обороны и безопасности (Эстония) Дмитрий Теперик и президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.

– Вы обсуждаете и в Украине, и в Европе российскую гибридную угрозу. А что у вас происходит в Эстонии? Есть ли какие-то проявления этой гибридной войны?

«Зеленые человечки» в Эстонии – маловероятный сценарий. А другие виды гибридных угроз – наша повседневная жизнь

​Герт Ентс: Когда мы говорим о гибридных угрозах – это очень разные виды угроз. Мы готовимся к разным их видам, как члены НАТО, как страна, которая тратит довольно много на безопасность. «Зеленые человечки» в Эстонии – маловероятный сценарий. А другие виды гибридных угроз – наша повседневная жизнь. Не только у нас, но и в Западном мире.

– Что вы трактуете как российско-военную угрозу?

Дмитрий Теперик: Скорее не российско-военную, а информационное и психологическое влияние на общество Эстонии со стороны Российской Федерации. Это не считается военной угрозой, поскольку на данный момент военного вторжения в страны Балтии со стороны России не предвидится.

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Но уже на протяжении последних 15 лет ощущаются разные степени давление в информационном или психологическом плане. Спектр гибридных угроз достаточно широк: пропагандистские материалы, экономическое влияние, в секторе энергетической безопасности.

– Дмитрий, а что конкретно происходит в Эстонии сейчас, какие последние случаи?

Дмитрий Теперик: В информационном поле, которое пытается сопротивляться российскому влиянию, за последний год наблюдается все больше фейковых новостей касательно присутствия НАТО.

Российская Федерация через свои информационные каналы, а также через посредников пытается формировать мнение одной части страны, что присутствие военного континента НАТО в Эстонии или в Балтии является угрозой безопасности, что это приносит вред.

Это раздувается, выносится и обсуждаются российскими СМИ. Это давление на информационную сферу, чтобы формировать общественное мнение.

– Как вы думаете, для чего это делается? Россия строит какие-то планы относительно Эстонии?

Герт Ентс: Я думаю, для них чем больше суматохи или подозрений среди населения, тем лучше. Вряд ли есть конкретный план атаки на Эстонию.

Дмитрий Теперик: Они сеют хаос. Так легче скрывать другие какие-то действия. Пока мы обращаем внимание на такую неразбериху, они пытаются лоббировать через разные круги, в том числе и в Европейском союзе такие глобальные проекты, как «Северный поток-2».

Такие темы обсуждаются, но в других кругах, а наша общественность пока занята обсуждением вот таких простых фейковых новостей, которых по сути пустые.

Это создание такого информационного хаоса, чтобы люди в какой-то момент устали от этого и перестали интересоваться вообще чем-либо.

​– Господин Ентс, в странах Балтии понимают, что такое российская угроза. А есть понимание в дипломатической среде западнее, во Франции, Германии? Что вообще происходит, что обсуждается?

Герт Ентс: Такого понимания все больше и больше. И благодаря России тоже. Поскольку они вмешиваются в выборы в США, во Франции, все больше видно, что оттуда идет угроза. В Европейском союзе 28 стран, у них разное географическое положение, угроза может прийти с разных сторон. Нельзя автоматически предполагать, что все видят мир под одинаковым углом.

И нам в Эстонии, и в Украине нужно работать, чтобы и в других странах люди понимали угрозу, которая может прийти с Востока.

– Дмитрий, в недавнем интервью вы сказали, что люди в Эстонии уже живут в постоянном страхе. Боятся ли сейчас эстонцы? Если да, то чего и откуда этот страх?

В информационном пространстве в последние годы нагнетается обстановка страха

​Дмитрий Теперик: Именно в информационном пространстве в последние годы нагнетается обстановка страха. Нагнетается отчасти искусственно. В том числе, такими посылами, которые создает Российская Федерация, проводя беспрецедентно масштабное учение около наших границ.

Мы маленькая нация, которая ценит свои свободы. И то, что идет с Востока, воспринимается не просто как политическая, но и экзистенциальная угроза.

К сожалению, этим можно манипулировать, как с точки зрения России, особенно говоря про русскоязычных эстонцев, так и с точки зрения внутренней политики.

В Европе в принципе более или менее понимают, что в Украине война и кто с кем воюет. Если говорить про Эстонию, то мы понимаем, что не хотели бы быть прифронтовым государством.

– Михаил, насколько слова эстонцев о том, что военная угроза не предвидится, оправданы, как вы думаете?

Сегодня военная угроза может быть и не актуальна, но это не означает, что она не станет на повестку дня при благоприятном стечении обстоятельств

​Михаил Гончар: Сегодня военная угроза может быть и не актуальна, но это не означает, что она не станет на повестку дня при благоприятном стечении обстоятельств.

Если мы анализируем войны гибридного типа, то военный компонент не является доминирующим, он лишь закрепляет успех кампании. Крым это показал. Конечно, повторить все в чистом виде России уже не удастся, но идет обучение, с учетом полученного опыта.

Возможно, действия связаны с учениями в Белоруси «Запад-2017» являются отвлекающим маневром, например, от создания ситуации хаоса в Молдове. На мой взгляд, там будет идти попытка открыть для нас западный фронт, дестабилизируя ситуацию в Молдове, для Европейского союза он будет восточным.

– А что вы имеете в виду? Что там случится?

Михаил Гончар: Туда не будет произведено вооруженное вторжение, в Приднестровье и так присутствуют часть российских вооруженных сил и так называемые миротворцы. Речь идет о дополнительной хаотизации самой Молдовы, где есть серьезный раскол общества, он подогревается политиками.

Острие удара направлено в сторону трех стран восточного партнерства, которые являются евроориентированы. И для России история даже умеренного успеха этих стран означает крах или фиаско всех концепций, начиная с «русского мира» и заканчивая евразийскими интеграционными проектами, чего они себе позволить не могут.

Дополнительный проект «Северный поток-2», то экспорт коррупции в Европу – это параллельный продукт с экспортом газа

​– Какая конечная цель? Идея «русского мира» еще жива?

Михаил Гончар: В чистом виде она себя уже дискредитировала, но можно придумать что-то другое.

Это не означает, что русские танки будут идти к Ла-Маншу. В этом нет необходимости. Если появляется дополнительный проект «Северный поток-2», то экспорт коррупции в Европу – это параллельный продукт с экспортом газа.

– Дмитрий, вы работали над укреплением государственной идентичности среди русской молодежи страны. Поделитесь с Украиной опытом. Что именно делает Эстония, чтобы русские в стране были лояльны к государству?

Дмитрий Теперик: Первым делом нужно разделить целевую группу. С так называемыми упертыми «ватниками» мы не работаем. Это была бы абсолютная трата ресурсов. Потому что эти люди полностью уверены в своей правоте и идеологии.

Мы работаем с русскоязычными эстонцами, мы считаем, что они эстонцы. Русскоязычная молодежь, которая родилась уже в европейской Эстонии, прекрасно владеет эстонским языком. От этнических эстонцев их ничего не отличает, кроме родного языка и использования российских соцсетей, через которые они часто потребляют недостоверную информацию.

Мы тоже там присутствуем и через соцсети пытаемся донести до них информацию, которая может быть им интересна. Мы говорим о политике безопасности Эстонии, об обороне, о военной службе на понятном им языке.

Мы разбиваем миф, что для них есть стеклянные потолки, мы говорим о том, что они живут в свободном государстве и что они такие же граждане, как остальные.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)