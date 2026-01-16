Ексканцлер Німеччини Шредер відмовився передати документи про бесіди з Путіним

Уряд Німеччини відклав подання звіту про долю службових документів, що належать до періоду повноважень Ґергарда Шредера на посаді канцлера ФРН, інформує DW. Владна коаліція зняла цей пункт із порядку денного бюджетного комітету бундестагу, повідомив портал t-online.

Згідно з планами, комітет мав отримати інформацію про місцезнаходження службових документів із офісу Шредера. Раніше Шредер розпорядився передати ці матеріали у Фонд Фрідріха Еберта, близький до Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) – після того, як партія в червні 2025 року закрила його офіс у бундестазі. Таким чином він не виконав багаторічні вимоги федерального архіву передати службові документи.

За даними журналістів, відомство федерального канцлера поки що не може подати звіт, оскільки ще не завершило перевірку архівного фонду, який перебуває в партійній структурі. Ознайомлення з матеріалами заплановане на перший квартал 2026 року, а доповідь у бюджетному комітеті бундестагу очікується не раніше лютого.

За інформацією t-online, у папках містяться протоколи засідань, особисте листування, рукописні нотатки та документи про зустрічі, в тому числі короткий виклад переговорів Шредера з президентом Росії Володимиром Путіним. У Фонді Фрідріха Еберта ці папери залишаються закритими для громадськості.



