Колишній німецький канцлер Шредер заявив, що не шкодує про «Північний потік»

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер у п'ятницю розкритикував парламентське розслідування щодо трубопроводу «Північний потік» як «смішне» та заявив, що не шкодує про свою роль у його суперечливому будівництві.

Даючи свідчення через відеозв’язок та посилаючись на погане здоров’я, 81-річний Шредер заявив комісії, що з боку держави було «надзвичайно розумним рішенням» дати згоду на створення фонду – Фонд захисту клімату землі Мекленбург-Передня Померанія, пише AFP.

За його словами, компанія Nord Stream 2 AG, яка підтримує проєкт газопроводу, внесла до фонду близько 20 мільйонів євро (23 мільйони доларів США), додавши, що фонд «служить просуванню проєкту без страху санкцій США».



Німеччина потребує природного газу «за розумними цінами», сказав Шредер, і він не бачить причин розривати «перевірену співпрацю», яку його попередники встановили з Росією щодо енергопостачання.

Шредер з Соціал-демократичної партії Німеччини неодноразово заявляв, що не пам’ятає ключових деталей, зокрема, коли йшлося про його переговори з Мануелою Швезіг, прем'єр-міністром землі Мекленбург-Передня Померанія.

Як пише німецька газета Bild, протягом 160-хвилинного допиту колишній канцлер доклав усіх зусиль, щоб уникнути сумнівних або незрозумілих запитань, часом будучи зухвалим. Один з депутатів запитав, чи продовжував Шредер отримувати зарплату від «Газпрому» після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Шредер відкинув «таку нісенітницю».

Читайте також: Bild: банк перестав зараховувати на рахунок Шредера платежі від Nord Stream 2

За даними видання, колишній канцлер вже двічі відмовився від участі в засіданні комісії, ігноруючи початкові виклики в січні та березні з довідками від лікаря, посилаючись на «сильний синдром вигорання» та «труднощі з концентрацією уваги та запам’ятовуванням».

Розслідування, яке проводиться в регіональному парламенті Мекленбург-Передня Померанія, стосується політичного впливу на будівництво трубопроводу між Росією та Німеччиною та можливого втручання Росії на користь проєкту. Розслідування зосереджено на Фонді захисту клімату землі, який нібито використовувався для захисту компаній, що брали участь у його будівництві, від санкцій США.

Трубопровід «Північний потік-2» так і не був введений в експлуатацію, оскільки німецька влада скасувала процес його затвердження лише за кілька днів до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

Вибухи на «Північних потоках» пізніше у 2022 році призвели до пошкодження трьох із чотирьох трубопроводів.

Після звільнення та після початку Росією повномасштабної війни проти України Шредер не обірвав свої особисті контакти з Путіним і не зробив жодних публічних заяв із засудженням його дій. Вже під час масштабної війни він неодноразово їздив до Москви. Колишній канцлер зустрічався там із російським керівництвом, у тому числі й з Путіним, і обговорював питання економічної політики, насамперед експорт до Європи російських нафти та газу. За це він зазнав жорсткої критики в Німеччині.

Шредер також втратив своє право на користування офісом колишнього канцлера ФРН.



Він мав увійти до наглядової ради російської державної енергетичної компанії «Газпром» у 2022 році, але відмовився під тиском після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому того ж року. Однак він відвідав прийом у російському посольстві в Берліні через рік після вторгнення.

Шредер схвалив перший трубопровід «Північний потік» в останні тижні свого перебування на посаді у 2005 році. Його наступниця Ангела Меркель схвалила другий проєкт трубопроводу у 2018 році.