Зеленський після заяв Шредера – «огидно», коли колишні лідери держав працюють на Росію

Президент України Володимир Зеленський назвав огидною ситуацію, коли колишні лідери держав працюють на Росію. Такі слова президента озвучені на тлі заяв ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера, який мав розмову з російським президентом Володимиром Путіним, і передав публічно його тези про буцімто бажання дипломатичного врегулювання війни з Україною.

За словами Зеленського, нині Росія активує «різних емісарів із тезами про те, що держава-терорист нібито хоче переговорів».

«Якби Росія справді реально хотіла закінчення війни, вона б не стягувала зараз резерви на український південь і не плодила б на українській території масові могили убитих невинних людей. Ну, і взагалі це просто огидно, коли колишні лідери вагомих держав із європейськими цінностями працюють на Росію, яка воює проти цих цінностей. Тому потрібно боротися, потрібно бити терористів на нашій землі, потрібно поширювати інформацію про українські інтереси й здобувати для України успіхи, здобувати перемоги. Кожному й кожній на своєму рівні – і українцям, і партнерам. Терор можна зупинити лише спільною незламною силою», – сказав Зеленський.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк 3 серпня у твітері також написав: «Однією рукою Росія підвищує градус терору новими варварськими злочинами, іншою – запрошує до капітуляції. Шредер – знаний глашатай імперії й голос при ru-царському дворі. Якщо Москва хоче діалогу, – м’яч на її полі. Спочатку припинення вогню й відведення військ, потім – конструктив».

Раніше в інтерв’ю німецькому телеканалу N-tv ексканцлер Німеччини Герхард Шредер, відомий своїми зв’язками з Кремлем, повідомив, що минулого тижня, перебуваючи з «відпусткою» у Москві, мав зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, в перебігу якої довідався, що «Кремль хоче досягти переговорного рішення» щодо війни в Україні. Він також сказав про можливість «розширення зернової угоди» до припинення вогню.