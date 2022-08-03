«Спочатку припинення вогню й відведення військ, потім – конструктив»: ОПУ про заяву Шредера, що Кремль хоче переговорів

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на заяву ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера про те, що російський президент Володимир Путін відкритий до дипломатичного врегулювання війни з Україною.

«Однією рукою Росія підвищує градус терору новими варварськими злочинами, іншою – запрошує до капітуляції. Шредер – знаний глашатай імперії й голос при ru-царському дворі. Якщо Москва хоче діалогу, – м’яч на її полі. Спочатку припинення вогню й відведення військ, потім – конструктив», – написав Подоляк у твітері.

Раніше в інтерв’ю німецькому телеканалу N-tv ексканцлер Німеччини Герхард Шредер, відомий своїми зв’язками з Кремлем, повідомив, що минулого тижня, перебуваючи з «відпусткою» у Москві, мав зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, в перебігу якої довідався, що «Кремль хоче досягти переговорного рішення» щодо війни в Україні. Він також сказав про можливість «розширення зернової угоди» до припинення вогню.

На початку липня в Офісі президента казали, що українська переговорна група підтримує контакти безпосередньо з російською стороною винятково на рівні гуманітарних підгруп. На тлі агресії, яку РФ продовжує щодо України, ставити умови за столом переговорів має офіційний Київ, наполягають в ОПУ.

Перші прямі переговори української і російської делегацій щодо припинення вогню та відведення військ з території України відбулися 28 лютого. Після того було ще декілька раундів, востаннє – на початку квітня.

18 червня голова делегації України на переговорах із Росією, народний депутат і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Україна зможе відновити мирні переговори з Росією, коли зміцнить свої позиції, і коли російські війська повернуться до позицій, на яких вони були до 24 лютого.