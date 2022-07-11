Ексканцлер Німеччини Шредер відмовляється розривати контакти з Путіним

Колишній канцлер Німеччини Ґерхард Шредер заявив, що хоче й надалі підтримувати контакти з президентом Росії Володимиром Путіним, попри тиск на нього з вимогою розірвати зв’язки через агресію Москви проти України.

«Я не відмовлюся від своїх можливостей для переговорів з президентом Путіним», – сказав Шредер газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung у коментарі, опублікованому 10 липня.

В інтерв’ю газеті Шредер заявив, що не вірить у військове вирішення війни в Україні. Він додав, що після зустрічі з президентом Росії в березні нібито зрозумів, що Путін зацікавлений у завершенні війни шляхом переговорів.

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«Як виглядає таке рішення, можна з’ясувати лише в ході переговорів», – сказав він.

Шредер дав зрозуміти, що вважає Україну винною в тому, що переговори наразі не мали успіху.

Соціал-демократ Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік, а після відходу з посади став головою правління російського державного нафтового гіганта «Роснафта».

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Він пішов у відставку з посади в «Роснафті» в травні і зняв власну кандидатуру до ради директорів «Газпрому», яка була висунута до вторгнення Росії в Україну. Протягом багатьох років Шредер стикався з різкою критикою в Німеччині за свою роботу в російських компаніях.