Шредер заявив, що не увійде до ради директорів «Газпрому»

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що не прийме пропозицію долучитися до ради директорів російської енергетичної компанії «Газпром».

24 травня Шредер заявив у соцмережах, що «деякий час тому» повідомив «Газпрому», що його не цікавить ця посада.

«Газпром» висунув Шредера на посаду в раді директорів незадовго до масштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого. 78-річний Шредер мав увійти до наглядової ради «Газпрому» у червні.

Після масштабного вторгнення РФ в Україну давній друг президента Росії Володимира Путіна Шредер потрапив під міжнародний тиск із закликами розірвати свої зв’язки з найбільшими енергетичними компаніями Росії.

У Німеччині Шредера, який був канцлером з 1998 по 2005 рік, роками критикували за роботу в згаданих компаніях.

«Газпром» володіє контрольним пакетом акцій суперечливого газопроводу «Північний потік-2» з Росії до Німеччини, який був зупинений канцлером Олафом Шольцом у рамках перших реакцій Заходу на масштабну війну РФ проти України.

Заява Шредера щодо «Газпрому» з’явилася через чотири дні після його відставки з ради директорів російського державного нафтового гіганта «Роснефть».

Німецький бізнесмен Маттіас Варніг також пішов у відставку з «Роснефти» 20 травня.

Раніше цього місяця Шредера позбавили права на офіс у німецькому парламенті в Берліні. А європарламентарі у резолюції закликали запровадити санкції проти колишнього канцлера Німеччини, якщо він відмовиться поступитися посадами в російських компаніях.