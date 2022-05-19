Герхарда Шредера, якого критикують за зв’язки з РФ, позбавлять офісу в Бундестазі

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, якого критикують за зв’язки з Росією, має відмовитися від свого офісу в Бундестазі. Як розповіли агентству DPA джерела в політичних колах, рішення про те, що Шредер повинен залишити кабінет у Бундестазі, ухвалив парламентський комітет із бюджету.

При цьому 78-річний ексканцлер продовжить отримувати пенсію й користуватися особистою охороною, які передбачені для колишніх голів уряду.

Шредер очолював уряд ФРН з 1998 по 2005 рік. Згодом він почав працювати в компанії з будівництва трубопроводу «Північний потік» та у російському газовому концерні «Газпром».

У рішенні комітету Бундестагу прямо не згадуються зв’язки Герхарда Шредера з російськими компаніями чи президентом Росії Володимиром Путіним. За словами співрозмовників DPA, це пояснюється можливими юридичними труднощами.

Тим часом, у схваленій 19 травня резолюції Європарламенту зазначається, що європейські санкції за масштабне вторгнення Росії на українську територію мають бути поширені «на європейських членів керівництва великих російських компаній і політиків, які продовжують отримувати російські гроші».

Як приклад політиків, що залишили російські компанії, європейські депутати навели колишнього канцлера Австрії Вольфганга Шюсселя і колишнього французького прем’єра Франсуа Фійона. Європарламент закликав й інших високопосадовців, включаючи Шредера й ексголову МЗС Австрії Карін Кнайсль, що входить до ради директорів «Роснефти», відмовитися від посад у російських бізнес-структурах.