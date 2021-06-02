До ради директорів «Роснефти» увійшла ексголова МЗС Австрії, на весіллі якої був Путін

Карін Кнайсль, колишня міністр закордонних справ Австрії, представниця ультраправої Партії свободи, яка виступає за зміцнення зв’язків з Москвою, увійшла до ради директорів російської «Роснефти» як незалежний директор. Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Про те, що колишня голова австрійської дипломатії разом із колишнім канцлером Німеччини Ґерхардом Шредером може увійти до ради директорів «Роснефти», стало відомо на початку березня. З травня 2020 року Кнайсль почала вести колонку на фінансованому Росією RT про міжнародні відносини.

У 2018 році російський президент Володимир Путін відвідав весілля Кнайсль, яка тоді була головою МЗС Австрії, і станцював із нареченою.

У 2019-му Кнайсль не потрапила до нового уряду Австрії, який був сформований після великого політичного скандалу і призначення нових виборів.

У Росії «Роснефть», у якій 50% акцій належить державному «Роснефтегазу», неодноразово критикували за високі винагороди членам ради директорів компанії. Відомо, що члену ради, колишньому канцлеру ФРН Ґерхарду Шредеру за підсумками 2019 року запропонували виплатити 600 тисяч доларів, представнику Qatar Investment (державний інвестфонд Катару) Хамаду Рашиду Аль Моханнаді – 530 тисяч доларів, а керуючому директору Nord Stream AG (нафтопровід «Північний потік») Маттіасу Варніґу – 580 тисяч доларів.