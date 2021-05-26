Чому «Північний потік-2» є дуже небезпечним для України? Пояснюємо

Якщо другу нитку газогону «Північний потік-2» з Росії до Німеччини таки добудують, то Україна втратить не лише доходи від транзиту, але й стикнеться зі ще небезпечнішими викликами, попереджають експерти. Ситуація навколо газового проєкту змінилася після того, як президент США Джозеф Байден визнав, що готовий послабити санкції проти цього проєкту заради поліпшення відносин із Німеччиною, а канцлерка ФРН Ангела Меркель назвала ці санкції «сумнівним інструментом». До чого варто готуватися Україні, якщо «Північний потік-2» зрештою запрацює?

Якщо запроваджувати санкції зараз, я думаю, це буде контрпродуктивно з точки зору наших європейських відносин

Президент США Джо Байден заявив , що його адміністрація вирішила скасувати санкції щодо газопроводу «Північний потік-2», оскільки проєкт майже закінчений, а санкції зашкодять відносинам з європейськими союзниками.

«Це не те, що я можу дозволити Німеччині щось робити чи ні. Якщо запроваджувати санкції зараз, я думаю, це буде контрпродуктивно з точки зору наших європейських відносин», – сказав Байден. Але додав, що при цьому він є противником проєкту з моменту його виникнення.

Минулого тижня Державний департамент заявив, що російська компанія, яка стоїть за трубопроводом, Nord Stream 2 AG, та її німецький генеральний директор Маттіас Варніґ, наближений до президента Росії Володимира Путіна, займаються діяльністю, яка є підсанкційною. Але адміністрація Байдена відмовилася від санкцій, оскільки це відповідає національним інтересам США.

У Вашингтоні повідомлення про відмову від санкцій критично зустріли республіканці та частина демократів.

Газопровід, який завершений на 95 відсотків і може бути остаточно добудований до вересня, був у центрі протистояння між Берліном і Вашингтоном за часів адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа. Американські чиновники наголошували, що газопровід зробить Європу більш залежною від російських енергоносіїв і зашкодить Україні, яка отримує плату за транзит газу.

Німецький уряд відмовився зупинити проєкт, наполягаючи разом із Москвою, що він є суто комерційним, а не політичним.

Між тим, з моменту вступу на посаду в січні Байден намагався поліпшити відносини з Європою загалом та Німеччиною зокрема.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель очікує на переговори зі Сполученими Штатами щодо газопроводу «Північний потік-2» і вважає санкції проти нього сумнівними. Таку заяву вона зробила після завершення саміту ЄС у Брюсселі.

«Ми будемо обговорювати зі США «Північний потік-2» знову, я це вітаю, тому що критично ставлюсь до екстериторіальних санкцій, незалежно від того, де вони застосовуються. Я вважаю, що це сумнівний інструмент», – сказала Меркель.

Я особисто вважаю, що все що було можливим за часів «холодної війни», можливо і сьогодні. Але я також завжди говорю про високий пріоритет України

Вона заявила, що енергетичні зв’язки Європи з Росією існують давно, і вони діяли навіть в часи «холодної війни». При цьому вона додала, що Україна має і далі отримувати платню за газовий транзит її територією.

«І ми маємо дуже чітко визначити, про що ми говоримо: чи ми говоримо про енергетичну залежність від РФ, чи про енергетичні зв’язки, які у нас вже є з Росією, які також існували і під час «холодної війни». Чи ми говоримо про «Північний потік-2» як про інструмент, який зменшує для України платню за газ, який йде її територією. Тут ми завжди говоримо, що в України повинна залишатися можливість отримувати цю платню. Це різні речі. Я особисто вважаю, що все що було можливим за часів «холодної війни», можливо і сьогодні. Але я також завжди говорю про високий пріоритет України», - сказала Меркель.

Доки США та Німеччина рухаються до компромісу щодо «Північного потоку-2» та окреслюють свої позиції перед переговорами, українські посадовці, експерти називають такий перебіг подій «поразкою американської дипломатії».

Також негативно реагують на таке збільшення шансів на добудову російського газогону представники Польщі, Литви та інших країн Центральної Європи.

Верховна Рада України ухвалила звернення до Конгресу США із закликом зміцнити енергетичну безпеку Європи та посилити санкції щодо будівництва газопроводу «Північний потік-2». В самому Конгресі відмову від санкцій критично зустріли республіканці та частина демократів. Більше того, 14 республіканців у Сенаті США називають «хибною» стратегію президента Джо Байдена стосовно часткових санкцій проти російського газопроводу «Північний потік-2» та закликають негайно зупинити цей проєкт. Вони ініціювали законопроєкт, що передбачає скасування винятків у санкціях проти учасників будівництва газопроводу, повідомляє видання The Hill .

Зрештою, якщо послаблення санкцій дозволить росіянам добудувати свій другий газогін на півночі Європи – що це означає для України?

Радіо Свобода наводить п’ять найбільших загроз, які, на думку експертів, створює добудова «Північного потоку-2».

1. Масштабне вторгнення Росії

Якщо Росія розпочне наступне, більш масштабне вторгнення до України, то автоматично порушиться робота українських магістральних газогонів, і російський транзит газу до ЄС припиниться, а це надовго позбавить російську економіку значної частини доходів. І навпаки: припинення транзиту через Україну прибирає цей безпековий запобіжник – про цей аргумент згадують і експерти з питань енергетики, і низка українських політиків.

Транзит російського газу є важливим запобіжником від «великої війни», але не єдиним і не вирішальним, стверджує в коментарі Радіо Свобода співдиректор програм із зовнішньої політики та міжнародної безпеки Олексій Мельник.

Транзит є серйозним фактором стримування російської агресії. Але це лише один із факторів

«Я поділяю занепокоєння експертів, щодо того, що труба, якою транзитом іде російський газ, є серйозним фактором стримування російської агресії. Але не забуваймо, що це лише один із факторів. І говорити про прямий зв’язок між припинення транзиту і початком масштабного вторгнення – це перебільшення», – вважає безпековий аналітик.

Він радить Україні тим часом дбати про військові, політико-дипломатичні та інші засоби для попередження можливої російської агресії.

2. Втрата транзиту і доходів від нього

Чинна угода від 2020 року між українським «Нафтогазом» та російським «Газпромом» передбачає, що транзит російського газу українськими газогонами триватиме ще близько чотирьох років, і потім може бути продовжена ще на десятиліття.

Добудова «Північного потоку-2» означала б, що Росія може пустити майже весь свій експорт газу до ЄС в обхід України, попереджає енергетичний експерт Сергій Дяченко.

Якщо газогін добудують – то додаткові витрати і падіння ВВП відчує і українська економіка, і прості українці

За розрахунками фахівців, для України це означатиме втрату доходів від транзиту (до трьох мільярдів доларів на рік, або 2% ВВП), а також необхідність екстрено перебудовувати українську газотранспортну систему для потреб реверсу.

«Якщо газогін добудують – то додаткові витрати і падіння ВВП відчує і українська економіка, і прості українці», – наголошує Сергій Дяченко.

Генеральний директор підприємства «Оператор ГТС України» (колишня частина «Нафтогазу», яка опікується українськими магістральними газопроводами – ред.) Сергій Макогон неодноразово називав економічні втрати, до яких призведе добудова російського газогону до Німеччини.

«Критично важливо не допустити закінчення будівництва «Північного потоку-2», оскільки це призведе до повної втрати транзиту вже з 2025 року. Для України це 2,5-3 мільярдів доларів щорічного доходу від транзиту», – попереджає посадовець.

Також він визнає, що таку саму загрозу несуть газогони, які обходять Україну з півдня, додає Макогон. Після пуску першої черги газогону «Турецький потік» (проходить по центральній частині Чорного моря – ред.) Україна майже повністю втратила доходи від транзиту газу до Туреччини, Сербії та Греції, уточнює керівник ГТС України.

Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик, зі свого боку, не виключає, що Україна може адаптуватися до втрати транзиту, за умови розумного врядування.

Припинення транзиту зменшує ВВП України приблизно на 3%

«Припинення транзиту зменшує ВВП України приблизно на 3%, і це є проблемою. Але маємо не забувати, що є й інші газогони в обхід України, які несуть таку саму загрозу, але про них чомусь значно менше говорять, – вважає експерт. – Німеччина запевняла, що вона обговорила з Росією свою умову: що транзит через Україну має залишатися. Побачимо, чи зможе Берлін наполягти на цьому, і чи послухають його в Кремлі. При цьому Україні треба готуватися до припинення транзиту».

Олексій Мельник попереджає: російський газ, який постачається до країн Європи – це передовсім геополітика, і мета таких проєктів – нарощування впливу, а не лише доходи.

«Як би не намагалися переконати всіх Німеччина і Росія що «Північний потік-2» є суто економічним проєктом – він давно вже вийшов за рамки економіки. Він має навіть не політичні, а геополітичні цілі. Росія завжди розглядала газ як геополітичний важіль», – говорить безпековий експерт про наміри Росії нарощувати свій вплив у Європі.

3. Розбрат між країнами Заходу

Російський газогін до Німеччини в обхід України є таким собі «клином» у євроатлантичну солідарність, вважає Михайло Гончар. Послаблюючи внутрішню єдність Заходу, він ставить під загрозу і підтримку ним України, яка протистоїть гібридній російській агресії, зауважує президент Центру глобалістики «Стратегія XXI».

Продовжуючи цей проєкт, Росія підтримує створений нею розкол у трансатлантичній солідарності

«Зараз – це просто укладання грошей «Газпрому» на дно Балтики, – пояснює Гончар. – Чому ж Росія це продовжує? Її головна мета – не скільки добудувати, скільки показати «кузькіну мать» американцям та всім іншим.

Продовжуючи цей проєкт, Росія підтримує створений нею розкол у трансатлантичній солідарності між Америкою та Європою, а саме між США та Німеччиною».

Михайло Гончар припускає, що саме підтримання цього розколу нині стало завданням номер один для президента Росії Володимира Путіна.

Володимир Дубовик в цьому контексті згадує про майбутні вибори до німецького парламенту, фаворитами якого будуть «зелені», які є противниками нових російських газогонів. Це може змінити співвідношення сил на європейській шахівниці, пояснює експерт.

Він наводить сценарії, ймовірні після перемоги «зелених»:

США намагаються дотягти добудову «Північного потоку-2» до виборів, і в разі перемоги «зелених» Німеччина може зупинити добудову газогону. Якщо це станеться не під тиском США, а з волі нових господарів Берліна, то взаємини двох великих гравців не постраждають, і при цьому газогін залишиться недобудованим.

«Зелені», прийшовши до влади в Німеччині, змінять свою позицію через вплив інших партнерів у майбутній коаліції та тиск німецького бізнесу.

Газогін зрештою добудують, але завершення робіт та запуск відтермінуються у часі.

«США хотіли б тягнути час і підтримувати Україну, оскільки добудова газогону стане геополітичною перемогою Росії. Але при цьому вони не хочуть дратувати європейських союзників, що дуже важливо для відновлення трансатлантичної єдності та взаємної довіри. У США шукали прийнятний варіант для всіх сторін, але не знайшли», – говорить Дубовик, маючи на увазі Україну, Німеччину та самі Сполучені Штати.

4. Загроза стабільному газопостачанню України

Україна не купує російського газу з листопада 2015 року. Для цього була переорієнтована робота прикордонної частини ГТС України, зокрема на кордоні зі Словаччиною. Завдяки цьому Україна купує газ в цілої низки європейських учасників оптового ринку, на якому російський газ становить близько третини. Таке співвідношення визнає навіть російський «Газпром».

При цьому частина експертів та посадовців вказують на те, що стабільний реверс газу з ЄС можливий саме завдяки його транзиту.

Між тим, Володимир Дубовик згадує про українсько-російські газові війни, коли Кремль на деякий час припиняв або зменшував транзит газу Україною, і українська сторона забезпечувала реверс всупереч планам Кремля.

Ще один аспект – вартість газу, який українська сторона закуповує для проходження опалювального сезону. За даними «Нафтогазу», кошти, отримані від транзиту – значно більші за витрати на закачування газового запасу до сховищ на зиму.

5. Посилення геополітичного впливу Росії в регіоні

На Потомаку синхронно, в чотири руки запрацювало російське і німецьке лоббі. Але це ще не означає, що воно матиме успіх

Михайло Гончар попереджає: варіант угоди щодо «Північного потоку-2» заради збереження американсько-німецьких відносин буде хибним кроком з боку адміністрації США та посилить вплив Росії на Європу.

«Білий дім від цього програє. Бо наслідком будуть не лише перемога президента Росії Володимира Путіна, а й потужна критика від республіканців та від експрезидента США Дональда Трампа, – пояснює Гончар. – На Потомаку тим часом синхронно, в чотири руки запрацювало російське і німецьке лоббі. Але це ще не означає, що воно матиме успіх», – уточнює аналітик.

Німеччина та Франція наразі зацікавлені у газовій співпраці з Росією, і, враховуючи їхній вплив, ця позиція може переважити, припускає Володимир Дубовик. Але в підсумку це призводить до зростання російського впливу на них, попереджає він.

«Країнам Європи треба подумати над тим, що вони дедалі більше прив’язуються до Росії, й починати шукати альтернативу. Деякі її шукають, зокрема, враховуючи пропозиції скрапленого газу зі США. Однак про це треба міркувати країнам Євросоюзу. Поки що, як ми бачимо, німецька еліта виступає за російський газогін», – визнає експерт.

Директор Інституту зовнішньої політики Григорій Перепелиця в розмові з Радіо Свобода припускає: найімовірнішим сценарієм є добудова газогону, оскільки Білий дім шукає компромісів з союзниками та опонентами, особливо на тлі зростання загрози з боку Китаю.

«Україні варто готуватися до песимістичного сценарію. Припускаю, що президент США Джозеф Байден здасть боротьбу проти «Північного потоку-2»: за його першими рішеннями видно, що він в дусі неоліберальної ідеології Демократичної партії США буде шукати компроміси. І основним інструментом зовнішньої політики буде дипломатія та пошук компромісів, а не жорсткі дії та санкції», – прогнозує експерт.

Чи є світло в кінці «труби»?

Зрештою, те, що російський газогін добудують, не означає його запуску. Так, колишня заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль вважає, що попри бадьорі заяви Росії, газогін неможливо запустити без страхування, сертифікації та інших речей, які Росія зробити самостійно не здатна.

«Навіть якщо вони поклали трубу, то вони її не зможуть використати і запустити, бо немає сертифікації. І якщо немає сертифікації, то ніколи в житті німці не видадуть дозвіл на її експлуатацію», – пояснює Олена Зеркаль в одному зі своїх інтерв'ю.

Це дасть змогу Україні зіскочити з «газової голки» в частині російського транзиту

Наразі Росія залежить від транзитних потужностей України. Але і Україна, своєю чергою, залежить від доходів з транзиту російського газу. Відтак у перспективі припинення транзиту через Україну може навіть принести їй користь, вважає Володимир Дубовик:

«Це дасть змогу Україні зіскочити з «газової голки» в частині російського транзиту. Я схильний погодитися з частиною експертів, що в перспективі це буде позитивом для України», – говорить експерт.

Олексій Мельник, зі свого боку, закликає дочекатися розвитку подій. На його думку, ті кілька відсотків, які залишилися для добудови газогону є найбільш критичними, і не виключено, що проєкт зможуть зупинити в останній момент.

Він додає, що Україна не уповні використовує свій потенціал для збільшення видобутку природного газу. Крім того, зауважує він, у світі спостерігається довгострокова тенденція до зменшення споживання вуглеводнів та до заміни викопного палива альтернативними джерелами енергії.

Всі ці моменти робитимуть геополітичний газовий вплив Росії рік від року меншим, попри побудовані обхідні газогони, пояснює Мельник.

Крім того, Енергетична стратегія України передбачає, що держава нарощуватиме власний видобуток природного газу і зменшуватиме його споживання: відтак вона вже не потребуватиме експорту газу з ЄС (який частково купує його в Росії), а експортуватиме його сама, використовуючи для цього потужності своєї газотранспортної системи та підземні сховища газу.

Що таке «Північний потік-2» і як він впливає на Україну

«Північний потік-2» (Nord Stream 2) – це друга черга російсько-німецького газогону, яку прокладають дном Балтійського моря. В разі добудови ця система газогонів зможе експортувати з Росії до ЄС до 110 мільярдів кубометрів газу на рік, що дає змогу повністю припинити транзит блакитного палива через Україну.

За розрахунками експертів, для України це означатиме втрату доходів від транзиту (близько трьох мільярдів доларів на рік, або понад 2% ВВП), а також необхідність екстренно перебудовувати українську газотранспортну систему для потреб реверсу.

Вартість будівництва «Північного потоку-2» – близько 10 мільярдів євро, і первинно половину коштів для цього планували надати європейські інвестори, половину – Росія. Однак санкції змінили ці плани.

В Україні, Польщі, США та ще в низці країн ЄС його вважають геополітичним, а не економічним проєктом, оскільки навіть наявні газогони між Росією та ЄС завантажені газом не більше ніж наполовину.

94% довжини газопроводу Nord Stream-2, який має загальну довжину 1234 кілометри, вже завершено: США посилили санкції тоді, коли залишилося вкласти на дно моря менше 160 кілометрів труб.

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