Байден пояснив, чому США змінили підхід до «Північного потоку-2»

Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація вирішила скасувати санкції щодо газопроводу «Північний потік-2», оскільки проєкт майже закінчений, а санкції зашкодять відносинам із європейськими союзниками.

«Це не те, що я можу дозволити Німеччині щось робити чи ні. Якщо запроваджувати санкції зараз, я думаю, це буде контрпродуктивно з точки зору наших європейських відносин», – сказав Байден, додавши, що він є противником проєкту з моменту його виникнення.

Минулого тижня Державний департамент заявив, що російська компанія, яка стоїть за трубопроводом, Nord Stream 2 AG, та її німецький генеральний директор Маттіас Варніґ, наближений до президента Росії Володимира Путіна, займаються діяльністю, яка є підсанкційною. Але адміністрація Байдена відмовилася від санкцій, оскільки це відповідало національним інтересам США.

У Вашингтоні повідомлення про відмову від санкцій критично зустріли республіканці та частина демократів.

Газопровід, який завершений на 95 відсотків і може бути остаточно добудований до вересня, був у центрі протистояння між Берліном і Вашингтоном за часів адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа. З моменту вступу на посаду в січні Байден намагався поліпшити відносини з Європою загалом та Німеччиною зокрема.

Американські чиновники наголошували, що газопровід зробить Європу більш залежною від російських енергоносіїв і зашкодить Україні, яка отримує плату за транзит газу.

Німецький уряд відмовився зупинити проєкт, наполягаючи разом із Москвою, що він є суто комерційним, а не політичним.

24 травня канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що очікує продовження зі США обговорення щодо проєкту «Північний потік-2» після скасування санкцій.