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29 травня 2021, Київ 20:41
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«Лукашенко – слабак», «Путін – убивця» і «стурбованість» Заходу – Павло Клімкін | Суботнє інтерв’ю

«Лукашенко – слабак», «Путін – убивця» і «стурбованість» Заходу – Павло Клімкін | Суботнє інтерв’ю
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«Лукашенко – слабак», «Путін – убивця» і «стурбованість» Заходу – Павло Клімкін | Суботнє інтерв’ю

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Чого очікувати від зустрічі президентів США та Росії Джо Байдена і Володимира Путіна? Чи не означає зміна підходу Вашингтона до «Північного потоку-2», заяви у ЄС про необхідність домовлятися з Москвою, що Захід нібито «злив» Україну?

А Україна своєю зовнішньою політикою не «зливає» себе сама? Відповідь Європи на інцидент з вимушеною посадкою літака Ryanair у Мінську – реакція ЄС на дії Лукашенка адекватна? Чи все обмежується черговою стурбованістю? Навіщо Володимирові Зеленському зустрічатися з Путіним? Так звані «плівки Бігуса»: яким був вплив Віктора Медведчука при президенті Петрові Порошенку? Про це та інше висловив свою думку в Суботньому інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін.

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