«Лукашенко – слабак», «Путін – убивця» і «стурбованість» Заходу – Павло Клімкін | Суботнє інтерв’ю

А Україна своєю зовнішньою політикою не «зливає» себе сама? Відповідь Європи на інцидент з вимушеною посадкою літака Ryanair у Мінську – реакція ЄС на дії Лукашенка адекватна? Чи все обмежується черговою стурбованістю? Навіщо Володимирові Зеленському зустрічатися з Путіним? Так звані «плівки Бігуса»: яким був вплив Віктора Медведчука при президенті Петрові Порошенку? Про це та інше висловив свою думку в Суботньому інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін.