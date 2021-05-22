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22 травня 2021, Київ 14:07
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Путін подарував Крим друзям?

Путін подарував Крим друзям?
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Путін подарував Крим друзям?

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Для друзів нічого не шкода. Путін фактично подарував їм увесь Крим – розповіли Крим.Реалії російські журналісти.

Другу Ротенбергу дістався княжий палац «Дюльбер», а ще «Ай-Петрі», «Місхор» та «Жемчужина». Друг Юрій Ковальчук – отримав маєток Януковича, відомий як кримське «Межигір'я». Українському президенту-втікачу довелося поступитися. Обоє друзів Путіна оселилися неподалік його дачі, в заповідних зонах. Наприклад, палац Ротенберга у заповіднику на мисі Сарич. А що ж залишилось кримчанам? Шестиметрові паркани, якими від них відгородилася російська еліта. Чим володіють товариші Путіна у Криму? І чому «опарканення» Криму продовжиться?

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