Путін подарував Крим друзям?

Другу Ротенбергу дістався княжий палац «Дюльбер», а ще «Ай-Петрі», «Місхор» та «Жемчужина». Друг Юрій Ковальчук – отримав маєток Януковича, відомий як кримське «Межигір'я». Українському президенту-втікачу довелося поступитися. Обоє друзів Путіна оселилися неподалік його дачі, в заповідних зонах. Наприклад, палац Ротенберга у заповіднику на мисі Сарич. А що ж залишилось кримчанам? Шестиметрові паркани, якими від них відгородилася російська еліта. Чим володіють товариші Путіна у Криму? І чому «опарканення» Криму продовжиться?

