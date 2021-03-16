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16 березня 2021, Київ 11:31
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Як Україна відреагує на авіабазу Росії в Білорусі?

Як Україна відреагує на авіабазу Росії в Білорусі?
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Як Україна відреагує на авіабазу Росії в Білорусі?

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Російська військова авіабаза в Білорусі. Давнє бажання Кремля обговорили на нещодавній зустрічі Володимир Путін і Олександр Лукашенко. Тема не нова, але останні 5 років про неї не згадували. Схоже тепер, після багатотисячних протестів в Білорусі та фактично міжнародної ізоляції, упиратися Лукашенко більше не буде. Чим це загрожує і як реагувати Україні? Як Росія вже використовує повітряний простір Білорусі? Що зміниться, якщо авіабаза з'явиться?

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