Як Україна відреагує на авіабазу Росії в Білорусі?
Російська військова авіабаза в Білорусі. Давнє бажання Кремля обговорили на нещодавній зустрічі Володимир Путін і Олександр Лукашенко. Тема не нова, але останні 5 років про неї не згадували. Схоже тепер, після багатотисячних протестів в Білорусі та фактично міжнародної ізоляції, упиратися Лукашенко більше не буде. Чим це загрожує і як реагувати Україні? Як Росія вже використовує повітряний простір Білорусі? Що зміниться, якщо авіабаза з'явиться?
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