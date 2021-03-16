Як Україна відреагує на авіабазу Росії в Білорусі?

Російська військова авіабаза в Білорусі. Давнє бажання Кремля обговорили на нещодавній зустрічі Володимир Путін і Олександр Лукашенко. Тема не нова, але останні 5 років про неї не згадували. Схоже тепер, після багатотисячних протестів в Білорусі та фактично міжнародної ізоляції, упиратися Лукашенко більше не буде. Чим це загрожує і як реагувати Україні? Як Росія вже використовує повітряний простір Білорусі? Що зміниться, якщо авіабаза з'явиться?