Росія створює «білоруський плацдарм» для атаки на Україну та країни НАТО?

Росія готує в Білорусі базу для атаки на Україну? Чого боїться Лукашенко? Куди націлилися російські бойові літаки? Путін перетворює Білорусь в «військовий округ Росії». Російські винищувачі біля кордонів України. Спецоперація ФСБ на кордоні України та Росії. Стрілянина на російсько-українському кордоні. Вбивство українця. Вибори в Держдуму Росії 2021. «ДНР» і «ЛНР» голосуватимуть на російських виборах. Як «русский мир» обробляє людей на Донбасі? Російські паспорти для українців.