Чи буде війна на Донбасі? Що кажуть на фронті?

Штаб Операції об’єднаних сил на Донбасі щодня звітує про обстріли з боку контрольованих Росією збройних формувань. Вздовж лінії розмежування, а це понад 400 кілометрів, по позиціях збройних сил «прилітає» все: від стрілецького озброєння до артилерії.

Давно уже не секрет, що Мінські домовленості зайшли у патову ситуацію, а режим припинення вогню, якого досягли наприкінці липня минулого року, активно порушується контрольованими Росією гібридними силами.

Від початку 2021 року на фронті загинуло вже два десятки оборонців України, багато військовослужбовців отримали поранення.

То чи можна говорити про загострення на Донбасі? І з чим пов’язують бойові дії бійці, які несуть службу в окопах на передовій? І чи готується Київ до масштабних бойових дій?

Що на фронті?

На весні землі Донбасу розкисають і перетворюються в суцільну багнюку. Достатньо ступити кілька кроків і на взуття налипає стільки землі, що важко робити наступні кроки.

Усі позиції військових, як правило, далеко від житлових кварталів. Як от в Авдіївці. Щоб добратися до бойових позицій, потрібно їхати спочатку автівкою, а потім іти пішки кілька кілометрів, по непроїзній, а, інколи, і непрохідній дорозі.

Від позицій ЗСУ до контрольованих Росією сил дистанція від кілька десятків метрів до кількох кілометрів. Власне, від цієї відстані і залежить багато в чому інтенсивність боїв.

«Якщо не вважати дрібні провокації, то тут (під Авдіївкою, – ред.) режиму тиші дотримуються. Але рано чи пізно хтось не витримує. Взяти, наприклад, тих же снайперів. Стріляють!», – каже військовий із позивним «Циба».

Він розповідає, що бойовики застосовують безпілотники, з яких кидають гранати на українські позиції. Крім цього українські позиції проросійські гібридні сили обстрілюють із стрілецької зброї, гранатометів і мінометів.

Під час перебування журналістів безпосередньо на передових позиціях, прилетів один снаряд. Як сказали військові, ймовірно, з підствольного гранатомета – ВОГ-17. Проте, вогонь був не прицільним і солдати у відповідь не стріляли.

«Це провокативний вогонь. Хочуть, щоб ми стріляли у відповідь і таким чином розсекретили свої позиції. Але ми на це не ведемося. Обережні. Зайвий раз не висовуємося», – каже на спостережній позиції Ігор.

Постріли з різної зброї було чути й на сусідніх українських позиціях. Найчастіше в районі промзони і лісу. Там, зазвичай, і точаться основні бої в передмісті Авдіївки.

Неподалік Донецької фільтрувальної станції більш спокійно. Це стратегічна точка, яка лише під вогневим контролем ЗСУ, утім працівники заїжджають туди із окупованих територій.

На цій ділянці, кажуть бійці, нещодавно намагалося пройти група диверсантів із окупованої сторони, тож довелося відкрити вогонь. В результаті група відійшла.

«Якщо підійдуть ближче 100 матерів, то це уже загроза життю. І я маю право відкрити вогонь на враження. Адже це не лише загроза моєму життю, але й тим бійцям, які, наприклад, зараз відпочивають», – пояснює солдат Олексій. Він уже не перший рік на війні і добре знає, що таке диверсійні групи. Як і його побратим Юрій, який служить в лавах ЗСУ з 2015 року.

«Ворога не можна недооцінювати, і як можна ворогові довіряти? Його треба тільки знищувати, така моя позиція. А ворог став підступніший. Стріляють. А у нас який наказ? Не можна стріляти. А дали б нам команду, то ми б і стріляли», – каже Юрій.

Чи буде наступ?

Візуальний метод спостереження на передовій не фіксує у ворога жодної підготовки до інтенсивних бойових дій. Однак, інтенсивність провокаційного вогню таки збільшилася.

В Офісі президента не приховують, що на Донбасі гібридні російські війська регулярно порушують режим припинення вогню.

Бійці ж при цьому кажуть, що деякі обстріли не потрапляють у офіційні зведення. Утім приховати загиблих – неможливо.

Генштаб каже про 20 загиблих станом на 13 березня і з початку 2021 року.

«Сьогодні на столі лежить конкретний план мирного врегулювання, запропонований Німеччиною і Францією, доопрацьований Україною, який, як ми вважаємо, відповідає духу «Мінська», відповідає нормам міжнародного права... Підкреслюю, план мирний – на столі... і ми дуже чекаємо такої ж позиції з боку РФ», – сказав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Утім Росія повідомила, що їм не відомо про жоден план, про який говорив Єрмак.

Те, що відбувається на Донбасі, чітко вказує на те, що дії гібридних сил контролюються не Донецьком чи Луганськом, а напряму з Росії, вважає колишній командувач десантно-штурмових військ ЗСУ, нині народний депутат Михайло Забродський.

«Те, що відбувається у плані загострення – це цілком зрозуміло і цілком передбачувано. Це може бути реакцією на певні заходи, які останнім часом вчинила влада (йдеться про закриття трьох телеканалів та санкції проти Віктора Медведчука та його соратників). Це зайва демонстрація того, що уся ситуація на лінії зіткнення перебуває не під контролем Донецька чи Луганська, а під контролем їхніх господарів, які перебувають зовсім в іншій столиці. Щодо внутрішньополітичного плану, то це повна поразка політики владної команди. Починаючи від демонстративного відведення військ. Заборони стріляти, опечатаної зброї, відведення снайперських груп, обмеження на ведення розвідки і таке інше. Це закономірно, що мало трапитися те, що трапилося. І зайвий раз продемонструвало, що як довго не вдаватися до спроб видавати бажане за дійсне. І називати конфлікт низької інтенсивності перемир’ям – все одно це залишається конфліктом», – каже Забродський.

Генштаб ЗСУ не раз заявляв, що заборони відкривати вогонь у відповідь немає, а рішення ухвалюється на місці конкретними командирами в залежності від ситуації.

Наразі немає інформації про підготовку до повномасштабних бойових дій. Експерти скептично ставляться до такої можливості та й приховати таку підготовку по обидві сторони конфлікту вкрай складно.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.