США вимагають від Росії звільнити політв'язнів і допустити представників ООН до окупованих територій Криму та Донбасу

США вимагають від Росії звільнення усіх незаконно ув'язнених громадян України і допуску працівників гуманітарних місій ООН та ОБСЄ на окуповані території України. Про це заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час брифінгу в ООН, присвяченому діяльності ОБСЄ.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час брифінгу 12 березня заявила, виступаючи в ООН, що Росія має надавати можливість перевіряти її твердження, що Київ порушує права громадян України і що на Донбасі відсутні російські військові. Подібні твердження з боку Росії, відзначила посол, є її стандартними відповідями на правдиву інформацію щодо її дій.

Після того, як протести покінчили із корумпованим режимом Януковича, Москва помстилася Україні за її рух до демократичних реформ

У ході виступу, який відбувся у рамках «Формули Аррія» (неформальна зустріч членів Радбезу ООН, яку збирає країна-член Радбезу – ред.), посол США заявила, що через 7 років після вторгнення Росії до Криму світова спільнота продовжує наполягати на чинності головного принципу Статуту ООН, що жодна країна не може змінювати кордони іншої силою.

«Росія хоче, щоб ми повірили, що її вторгнення до Криму було виправданим та спровокованим. Але ми не дамо себе надурити. Ось правда: після того, як протести покінчили із корумпованим режимом Януковича, Москва помстилася Україні за її рішення прокладати шлях до демократичних реформ», – відзначила Томас-Грінфілд.

Дипломатка також відзначила, що Росія фінансує, озброює, тренує, очолює та воює поруч із її маріонетковими силами та збройними групами у східній Україні.

Вона закликала Росію звільнити понад 100 українських політичних в'язнів, яких вона утримує.

Томас Грінфілд також наголосила, що окупація та мілітаризації Криму Росією становить загрозу спільній безпеці світу.

Звільнити усіх політв'язнів

Місія США в ОБСЄ закликала Росію звільнити з тюрми кримськотатарського правозахисника Еміра-Усеїна Куку та всіх інших українських політичних в’язнів. Про це йдеться у заяві місії від 11 березня цього року.

«Крим - це Україна, і ми закликаємо Росію звільнити Еміра-Усеїн Куку, та всіх інших українських політв’язнів, яких вони утримують, а також припинити їхню окупацію Криму, вивести їхні війська та зброю зі Східної України», – заявили американські представники в ОБСЄ на своїй Твітер-сторінці.

За словами Кортні Остріан, тимчасово повіреної у справах США при Місії США в ОБСЄ, Росія неправдиво прагне зобразити всіх кримських татар як терористів.

«Захисник прав людей Емір-Усеїн Куку – лише один із десятків активістів серед кримських татар, ув'язнених за звинуваченнями в тероризмі за їхнє нібито членство в ісламістській групі «Хізб ут-Тахрір», – заявила Кортні Остріан.

Вироки росіян кримським татарам вона назвала «завуальованою розправою за мирну опозиційну діяльність до російської окупації Криму».

«Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи її територіальні води. Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спробу Росії анексувати Крим», – додала вона.

Кримського активіста Куку заарештували у лютому 2016 року, його звинуватили у причетності до групи «Хізб ут-Тахрір», яку Росія вважає терористичною. Україна ж вважає діяльність цієї організації законною.

22 грудня 2018 Генасамблея ООН ухвалила резолюцію стосовно ситуації з правами людини в анексованому Росією Криму, в якій фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Еміра-Усеїна Куку визнали політичним в’язнем.