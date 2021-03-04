Колишні «в'язні Кремля» заснували нову платформу «Звільнення в'язнів» (трансляція)

У Києві, 4 березня 2021 року, в актовому залі Київської православної богословської академії Православної Церкви України (ПЦУ), колишні незаконно ув'язнені Росією в Криму презентують платформу «Звільнення в'язнів». Подію транслює Центр громадянських свобод.

Засновниками платформи є колишні незаконно ув'язнені в Криму, на Донбасі та в Росії українці: Олег Сенцов, Володимир Жемчугов, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Едем Бекіров, Павло Гриб, Ахтем Чийгоз, Станіслав Асєєв, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Ігор Козловський, Євген Панов, Ільмі Умеров, Микола Семена, Ісмаїл Рамазанов, Олександр Шумков, Ігор Мовенко.

Наприкінці січня Олег Сенцов анонсував створення платформи звільнення політв'язнів. За його словами, в майбутній платформі вже погодилися взяти участь Володимир Балух та Олександр Шумков. Сам Сенцов закликав приєднатися до ініціативи всіх охочих.

Раніше адвокат Микола Полозов повідомив Крим.Реалії, що адвокати та родичі ув'язнених у Росії та анексованому Криму громадян України не бачать прогресу в їх звільненні. За інформацією Полозова, зараз понад 130 громадян України утримуються у Росії або Криму.

У жовтні 2020 року в Києві відбулась акція «Нагадай про кожного». Її учасники нагадували владі про українських ув'язнених, які перебувають у російських в'язницях.

Останній обмін утримуваними особами відбувся 16 квітня 2020 року: номінально в ньому брали участь Україна і керівництво угруповань «ДНР» і «ЛНР».

Тоді проросійські бойовики звільнили і передали Києву 20 осіб.

У перший і останній раз кримчани брали участь в обміні між Росією та Україною у вересні 2019 року, коли на свободу вийшли Олег Сенцов, Едем Бекіров та інші політв'язні Кремля.

Читайте ще:

П'ять років за проукраїнську позицію: вирок Приходьку та життя його сім'ї в окупованому Криму

«Россия признала, что в ОРДЛО – заложники». Почему обмен Медведчука так и не состоялся?​