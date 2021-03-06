Жахливі методи катувань у невизнаній місцевій в’язниці «Ізоляція» він описав у книзі «Світлий шлях». А есеї з життя окупованого Донецька , за які, власне журналіст і був поневолений, склали книгу «В ізоляції». Зараз ця книга серед претендентів на здобуття Шевченківської премії. Чи потрібен Росії Донбас, яке майбутнє чекає на Донбас після Путіна, чому росіяни заводять в глухий кут мінські домовленості і чим шантажують Україну? Про все це, а ще про дивний перший автограф та про посттравматичний синдром в «Суботньому інтерв’ю» Станіслава Асєєва.
Росія без Путіна: що буде з Донбасом? | Станіслав Асєєв | Суботнє інтерв’ю
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