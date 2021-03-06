Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
06 березня 2021, Київ 20:08
Відео

Росія без Путіна: що буде з Донбасом? | Станіслав Асєєв | Суботнє інтерв’ю

Росія без Путіна: що буде з Донбасом? | Станіслав Асєєв | Суботнє інтерв’ю
Embed
Росія без Путіна: що буде з Донбасом? | Станіслав Асєєв | Суботнє інтерв’ю

No media source currently available

0:00 0:37:46 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Письменник і журналіст Станіслав Асєєв, мабуть, найвідоміший в’язень донецьких бойовиків.

Жахливі методи катувань у невизнаній місцевій в’язниці «Ізоляція» він описав у книзі «Світлий шлях». А есеї з життя окупованого Донецька , за які, власне журналіст і був поневолений, склали книгу «В ізоляції». Зараз ця книга серед претендентів на здобуття Шевченківської премії. Чи потрібен Росії Донбас, яке майбутнє чекає на Донбас після Путіна, чому росіяни заводять в глухий кут мінські домовленості і чим шантажують Україну? Про все це, а ще про дивний перший автограф та про посттравматичний синдром в «Суботньому інтерв’ю» Станіслава Асєєва.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG