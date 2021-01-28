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Возвращение пленных, которое анонсировали группировки «ЛДНР» еще 16 января, так и не состоялось. Удерживаемых украинцев, которых из ОРДЛО собирались передать Виктору Медведчуку – куму президента Путина и народного депутата ОПЗЖ – так и не перевезли на свободную территорию. Более того, о месте нахождения этих лиц украинская сторона не знают, говорит глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Сегодня советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович отметил, что тема попытки передачи заложников политику Виктору Медведчуку обсуждалась во время видеоконференции советников лидеров Нормандского формата (Украина, Россия, Франция, Германия). Почему «ЛДНР» объявили, а потом сами прекратили освобождение?

16 января подконтрольные Кремлю администрации в Донецке и Луганске заявили, что готовы в одностороннем порядке передать Украине через народного депутата Украины и кума президента России Виктора Медведчука нескольких удерживаемых лиц. Количество варьировалось от 3 до 9, обменивать планировали женщин, людей уважительного возраста и тяжело болеющих. После долгих обещаний со стороны оккупационных администраций остановились на списке из четырех женщин.

Украина на официальном уровне акцентировала, что это непонятный процесс вне переговоров, но, конечно, освобождение людей важно.

Далее второй этап – как будут везти на подконтрольную часть Украины? Через Беларусь, Россию или КПВВ? Самолет так и не прилетел, обмен не состоялся, и что случилось – никто не понимает.

По мнению политолога Олега Саакяна, никакого обмена и не планировали проводить, скорее это была продуманная информационно-психологическая операция.



«Для того, чтобы, во-первых, актуализировать Медведчука в статусе возможного ключевого переговорщика со стороны Украины по мнению России. Во-вторых, ударить по имиджу Зеленского, которого теперь обвиняют на каналах Медведчуках и российских СМИ в том, что этот обмен не состоялся», – так трактует произошедшее Олег Саакян.

Это был пиар и подрыв авторитета ТКГ – Яхно

Украина готова к обмену, а Россия в переговорной группе неоднократно отказывалась подавать списки удерживаемых, напоминает политолог Олеся Яхно. Поэтому и несостоявшийся обмен она расценивает как в пиар Виктора Медведчука и демонстрацию нерезультативности Трехсторонней группы.



«Это направлено на то, чтобы вызвать некоторую ревность со стороны украинской власти, которой демонстрируют – «Смотрите, если Украина не будет идти на уступки, то будем разговаривать с Медведчуком и будем делать это под пиар его персоны. А вторая причина – показать нерезультативность Трехсторонней группы, что она не работает и что фактически такие обмены могут происходить в обход группы в Минске. И будет отдавать людей под лояльных персон», – отмечает Олеся Яхно.

Это было давление на Украину – Магда

По мнению же политолога Евгения Магды, информация про обмен появилась неслучайно во время заседания Трехсторонней контактной группы. Таким образом Россия пыталась повлиять на решения Украины не идти на уступки, а когда это не сработало, то и «псевдообмен» отменили. Политолог также отмечает, ссылаясь на председателя ОБСЕ Анн Линде, что Украина со своей стороны сделала практически все, про что договаривались в Париже в декабре 2019 года, Россия – нет.



С другой стороны, таким обменом Россия показала очень важную деталь, говорит Магда, которой теперь украинская власть должна пользоваться и доносить до международных партнеров.



«На обмен предлагались женщины, которые не участвовали в боевых действиях, никак не могут попадать под категорию «военнопленные». Таким образом, Россия с помощью своих марионеток на Донбассе показала, что практически все украинские граждане, которые там проживают, могут оказаться в категории «заложников», – отметил Евгений Магда.



Последний официальный обмен удерживаемыми лицами между Украиной и группировками «ЛДНР» состоялся 16 апреля 2020 года в формате 20 на 14. На данный момент по информации омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, в плену российских сил в ОРДЛО находится 267 граждан Украины.