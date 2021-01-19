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Предлагая плененных граждан Украины физическому лицу – Виктору Медведчуку, Россия выходит за пределы Нормандского и Минского форматов, констатируют наблюдатели за переговорным процессом. Украина поднимает вопрос освобождения заложников гибридных сил в ОРДЛО на всех уровнях, обмена «всех на всех» требуют договоренности Парижского саммита Нормандской четверки 2019 года (обмен уже должен был состояться), но до сих пор не выполнен даже предварительный пункт – допуск к узникам Красного Креста.

Почему Москва собирается отдать заложников именно политику, и без обмена на своих наемников: это жест гуманизма, избавление от «лишних людей», от «осужденных» по уголовным статьям, или, может, даже от тех, кто на грани смерти?

Вот версии.

Обратим внимание на то, что обсуждая этот вопрос, никто из экспертов, конечно, не ставит под сомнения право на свободу людей, содержащихся незаконно вооруженными группировками мы говорим только о политических мотивах этого формата освобождения.

Эксперт Украинского института будущего, журналист и бывший пленный России в Донецке Станислав Асеев считает, что вряд ли главной целью акции является поднятие рейтинга Виктора Медведчука как политика – скорее всего, это сигнал Кремля о том, с кем он будут иметь дело, а с кем – нет. Это звучит как «Мы не будем договариваться ни с кем, кроме вот этих людей, которых представляет господин Медведчук», – говорит Асеев.

Кто те, кого хотят освободить – понять из сообщения боевиков до сих пор невозможно. Они обозначили группу как «не имеющую отношения к конфликту», и из этой фразы проистекает два возможных варианта:

это люди, совершившие уголовные преступления и не имеющие «политических» статей по версии группировок (то есть шпионажа, терроризма и экстремизма),

либо это люди, схваченные вообще без повода для накопления обменного фонда.

«Если они не имеют отношения к конфликту, – говорит Асеев, – за что вы их держите в подвалах?»

А возможно, в тюрьмах накопились люди, которые настолько тяжело больны, что их проще отпустить, чтобы они не умерли? Эксперты допускают и это, но напоминают: Украина и так уже просила выдачи такой категории людей – но в ТКГ ей было отказано.

Асеев приводит пример Натальи Стаценко, схваченной в Донецке по его делу в 2018-м. Когда боевики получили доступ к страница Асеева (тогда он писал под псевдо Станислав Васин), они списались с женщиной и вскоре схватили ее.

«Она была брошена на подвал только за то, что общалась со мной. У этой женщины сейчас колоссальные проблемы со здоровьем: ей нужна операция на позвоночнике. Мы неоднократно поднимали этот вопрос в ТКГ, сформировали список из 11-ти людей, которым действительно нужна срочная медицинская помощь и предложили освободить по гуманитарным соображениям. Но их не назовешь, исходя из статей, которые боевики сами им и дали, людьми, которые не имеют отношения к конфликту. Если они не имеют отношения – то это общеуголовные статьи».

Политолог Олег Саакян добавляет еще две версии – отдавать могут:

случайных жертв, которые не несут угрозы для оккупационной администрации и стали для нее просто головной болью (их как минимум надо кормить)

людей, которые инфильтруются для подрывной деятельности – например, в информационном пространстве.

«Но в последнем нет ничего особенного: всегда должна быть проверка спецслужб относительно всех людей, которых освобождают. Это одна из распространенных технологий, и надо учитывать и этот фактор», – отмечает Саакян.

«Это подсвечивание роли Медведчука, которой хотела бы для него Россия. Я бы акцентировал внимание еще и на том, что его действие может расцениваться и как содействие террористическим организациям либо оккупационным администрациям (в зависимости от того, какой терминологией мы оперируем), поскольку у нас нет понимания, по какому праву людей, которых насильно удерживают, передают физическому лицу – и что является основанием для передачи. И как расценивать тот момент, что он транспортирует этих людей – не продолжает ли он их удерживание? Стоит юристам разобраться», – говорит Саакян.

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Действие, анонсированное подконтрольными кремлю группировками, происходят вне Минского и Нормандского формата, ставя на паузу обмены в рамках переговорного процесса. Однако, министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне обвинил Украину в затягивании обмена.

«Республики при нашей поддержке, как вы знаете, объявили, что в ближайшее время планируют просто в духе доброй воли передать часть украинских граждан Киеву. Пусть хотя бы украинская власть испытает чувство стыда за то, что обмен «всех на всех», как договаривалось раньше, затягивается по причинам, которые не имеют никакого отношения к гуманитарным соображениям», – заявил Лавров.

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