Кого из заложников Кремль передаст Украине, и почему процесс застопорился

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Процесс освобождения граждан Украины из ОРДЛО и их передача Виктору Медведчуку застопорились, заявил Леонид Кравчук, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Сначала четырех украинок планировали передать через КПВВ «Майорск». Сейчас уже говорят о маршруте: ОРДЛО – Ростов-на-Дону – Минск – Киев.

Процесс передачи удерживаемых в ОРДЛО граждан Украины политику, куму президента России Владимира Путина Виктору Медведчуку остановился. Об этом 21 января в эфире 5-го канала заявил Леонид Кравчук, руководитель украинской делегации на переговорах в ТКГ.

Это уже неосуществимый вопрос

«Тот самолет, который должен был привезти людей, не вылетел. Не потому, что нет топлива или еще чего-то. Возникает простой вопрос: кто летит в самолете? Эти люди имеют паспорта? Они внесены в соответствующий реестр. Это же не просто путешествие на конях, – это путь очень далекий и, при чем, межгосударственный. Сначала они летят из Донецка в Ростов-на-Дону, потом из Ростова-на-Дону в Минск, а потом из Минска в Украину. Это уже неосуществимый вопрос. Самолет этого сделать не может», – уточнил руководитель украинской делегации в ТКГ.

Не может частное лицо заниматься вопросами такого масштаба без государства

По мнению Кравчука, освобождение граждан Украины из тюрем ОРДЛО и передачу их Виктору Медведчуку Россия затеяла для пиара и поднятия авторитета кума президента РФ Путина. «Вопрос движения граждан, возвращения граждан, – это вопрос не Медведчука. Это вопрос Украины. – подчеркнул Кравчук. – Я не знаю, может, кроме украинского государства, есть какое-то маленькое государство Медведчука? Не может частное лицо заниматься вопросами такого масштаба без государства».

Через Майорск – или через Ростов?

Новость о том, что российские гибридные силы хотят освободить граждан Украины про посредничестве депутата Верховной Рады, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, появилась 16 января.

На сайте партии ОПЗЖ, политсовет которой возглавляет Медведчук, опубликовали письмо от представителей оккупационных администраций Натальи Никаноровой и Владислава Дейнего. Письмо датировано 15 января.

Представители группировок говорят, что, украинская сторона в ТКГ не идет на прямой диалог и не решает политические вопросы. Мол, это и блокирует обмен пленными (по сути, администрации, подконтрольные России, подтвердили, что сделали граждан Украины заложниками для продвижения политических требований в Минске). А Медведчука они называют добросовестным и принципиальным переговорщиком.

Никанорова и Дейнего предложили передать граждан Украины через КПВВ «Майорск». В письме на имя руководителя СБУ Ивана Баканова Медведчук также просит организовать коридор через КПВВ «Майорск».

Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова 21 января сообщила, что рассматривают два маршрута передачи людей: через КПВВ «Майорск»; по линии «Ростов-на-Дону – Минск – Киев».

Скольких и кого передают

20 января Людмила Денисова сообщила, что готовится передача троих людей из Луганска, и шестерых – из Донецка.

Однако ранее в письме на имя Медведчука представители ОРДЛО называют четверых женщин для передачи Украине. Довгаль Светлану Анатольевну и Стаценко Наталью Александровну удерживает группировка «ДНР»; Котенко Екатерину Николаевну и Савченко Наталью Яковлевну удерживает группировка «ЛНР».

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Что известно об этих людях?

Наталья Стаценко. По информации «Медійної ініціативи за права людини», врача кожно-венерологического диспансера Макеевки обвиняют в шпионаже в пользу Украины. О ее судьбе рассказал бывший узник российских гибридных сил Станислав Асеев: Стаценко арестовали за переписку с ним. Сейчас у женщины проблемы со здоровьем. Асеев говорит, что вопрос медицинской помощи для Натальи Стаценко поднимали на переговорах в рамках ТКГ. Но результата нет.

Светлана Довгаль. По информации «Медійної ініціативи за права людини», группировка «ДНР» задержала Светлану по подозрению в шпионаже. Женщина более сахарным диабетом.

Екатерина Котенко. Как сообщают СМИ, подконтрольные оккупационной администрации Луганска, Котенко получила 12 лет заключения за шпионаж в пользу Украины. «Являясь женой военнослужащего Народной милиции ЛНР, Котенко занималась сбором и передачей сведений, составляющих государственную тайну», – сообщило СМИ, подконтрольное группировке «ЛНР».

Наталья Савченко. По информации «Медійної ініціативи за права людини», была медиком в батальоне российских гибридных сил «Заря». Как сообщили СМИ, подконтрольные группировке «ЛНР» Савченко объявили украинским диверсантом и задержали по подозрению в совершении убийств и терактов.

«У государства нет стратегии по возвращению пленных» – Александра Матвийчук

На протяжении всех семи лет вооруженной агрессии на Донбассе Россия использует заложников для шантажа и достижение политических целей. От Украины требуют то изменить Конституцию, то провести выборы в ОРДЛО, то отпустить бойцов «Беркута», которых обвиняли в расстрелах людей на Майдане, и так далее. Об этом Радио Донбасс.Реалии рассказала Александра Матвийчук, глава правления общественной организации «Центр гражданских свобод».

По ее мнению, нынешняя ситуация с освобождением граждан Украины, которых незаконно удерживают в ОРДЛО, имеет два аспекта: политический и гуманитарный. Александра говорит, что для нее лично более важны люди, ведь она знает их истории. А с семьей Натальи Стаценко Александра Матвийчук работает и утверждает: дальнейшее пребывание в плену угрожает не только здоровью, но и жизни женщины.

Сейчас у нее очень сильные боли, которые не снимают никакие обезболивающие

«У нее была запланирована еще на сентябрь 2019 года операция в связи с ее заболеванием. Операцию не сделали, потому что ее в июле арестовали. И ситуация ухудшалась. Сейчас у нее очень сильные боли, которые не снимают никакие обезболивающие. Пять месяцев назад у нее была парализована стопа. И вы можете себе представить эти условия, в которых они находятся: нары, отсутствие унитаза. То есть, возникает вопрос: как выжить даже на уровне каких-то простых бытовых вещей», – описывает состояние здоровье узницы группировки «ДНР» Александра Матвийчук.

Какой должна быть позиция Украины в этой ситуации? Александра Матвийчук говорит, что за это время у нее накопилось много претензий к государству по вопросу освобождения граждан из тюрем ОРДЛО.

До момента деоккупации Крыма и Донбасса у нас будут постоянно новые аресты

«Государство должно понимать, что должно бороться не только за освобождение тех людей, которые сейчас в списке. А и тех, которых захватят уже завтра. До момента деоккупации Крыма и Донбасса у нас будут постоянно новые аресты. Поэтому такая проактивная стратегия должна включать не только сложные переговоры о подтверждении места нахождения и обмены, – но и стратегическое изменение ситуации. Конечно, этого нельзя сделать без давления международных партнеров. Но этой стратегии нет. А это то, что должно было сделать государство»

Александра Матвийчук надеется на возвращение всех женщин на подконтрольные Украине территории. И если сейчас кто-то рассуждает о политических рисках, то самый большой риск, убеждена правозащитница, – это срыв освобождения и возвращение граждан Украины обратно в тюрьмы ОРДЛО.

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