«Жест гуманизма» или спецоперация: что стоит за акцией Медведчука по освобождению пленников

(Друкуємо мовою оригіналу)

16 января оккупационные администрации Донецка и Луганска заявили о желании в одностороннем порядке передать Украине некоторых удерживаемых лиц: женщин, людей уважительного возраста и тяжело болеющих. Посредником назвали народного депутата Украины, кума президента России Виктора Медведчука. Поддерживаемые Россией вооруженные группы говорят о «жесте гуманизма», а вот представители Украины в ТКГ считают, что это уклонение от межгосударственных договоренностей – хотя приветствуют освобождение людей.

Что происходит? Ведь об обмене пленными Украина и Россия договариваются в ТКГ, а не через Медведчука и боевиков. Но в трехсторонней контактной группе Украина систематически, с апреля, получает отказы.

Совместное заявление о передаче на подконтрольную Украине территорию удерживаемых лиц представители группировок «ДНР» и «ЛНР» Наталья Никанорова и Владислав Дейнего опубликовали 16 января. Они подчеркнули, что речь идет о передаче удерживаемых граждан Украины в одностороннем порядке – то есть взамен никого не забирают. «Жест гуманизма и милосердия в преддверии одного из главных христианских праздников – Крещения Господнего», – так пишут Никанорова и Дейнего о своей акции.

Из заявления непонятно, когда, где и скольких граждан Украины они отпустят. Уточнили только, что это будут «женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица – люди, которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях».

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Не получилось у Ермака, выйдет у Медведчука?

За 4 дня до этого в Берлине встретились советники глав государств – участниц нормандского формата: руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Переговоры шли более шести часов. «Дискуссия имела непростой, но конструктивный характер», – сообщили в офисе президента Владимира Зеленского. А вот представитель России Козак сказал: «К сожалению, похвастаться нечем… окончательных решений практически ни по одному вопросу пока не нашли».

На фоне неудачных переговоров представителей Украины и России посредником при передаче людей может стать народный депутат Украины, кум президента России Путина Виктор Медведчук. Он это уже делал однажды. «О таком решении он вчера (15 января – ред.) был уведомлен соответствующим письмом», уточнили в ОРДЛО.

Фамилия Медведчука упоминается в связи с тем, что в Украине есть государственные деятели, которые «в ходе мирного переговорного процесса неоднократно проявляли человечность и стремление к конструктивному участию».

В июне 2019 года Медведчук уже забирал небольшую группу пленных из неподконтрольных районов: тогда освободили четверых человек. Это был результата переговоров Медведчука с Путиным. Украина в тот раз никого не отдавала.

Как отреагировали в Украине

«Это попытка РФ уклониться от обязательств» – Кравчук

Руководитель делегации Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук приветствовал возвращение граждан Украины, но высказал несколько замечаний:

– частные лица не могут вмешиваться в межгосударственное и международное урегулирование военных конфликтов;

– сложно вспомнить прецедент, когда непризнанное юридическое лицо передает граждан государства определенному физическому лицу;

– граждан Украины вернут по нормам международного права и по украинским законам;

– все переговоры и процедуры по возвращению удерживаемых граждан Украины должны проводить уполномоченные государственные органы в рамках политических договоренностей, принятых в Нормандском формате.

Я расцениваю заявления квазигосударственных образований и действия господина Медведчука как попытку уклониться от выполнения международных договоренностей

«Я расцениваю заявления руководства марионеточных квазигосударственных образований и синхронизированные с ними действия господина Медведчука как очередную попытку уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ как сторона конфликта», – высказался о предполагаемом освобождении граждан Украины Леонид Кравчук.

«Готова способствовать возвращению граждан» – Денисова

Людмила Денисова, уполномоченный Верховной Рады по правам человека, приветствовала решение оккупационных администраций.

Высказываю свою готовность способствовать возвращению наших граждан

«Высказываю свою готовность способствовать возвращению наших граждан, о которых шла речь в заявлении, а также делать следующие шаги для продолжения процесса взаимного освобождения граждан без какого-либо посредничества», – заявила Людмила Денисова.

По информации уполномоченного, на 12 января в ОРДЛО удерживали 254 гражданина Украины. Еще 258 человек считают пропавшими без вести.

«ЛДНР» стали пиарщиками Медведчука» – Казанский

Делая из Виктора Медведчука посредника, Россия пытается «прокачать» просевший политический рейтинг кума Путина: так высказался в своем блоге Денис Казанский, представитель ОРДЛО от Украины на переговорах.

«Представители МИД «ДНР» и «ЛНР» превращаются в банальных пиарщиков Медведчука

«Они же воевали за независимость от Украины. И продолжают воевать. И тут вдруг, по щелчку пальцев из Москвы, все «представители МИД «ДНР» и «ЛНР» превращаются в банальных пиарщиков Медведчука и выполняют то, что им приказывает Кремль», – оценивает мотивы России Казанский.

По его словам, украинская делегация неоднократно поднимала вопрос освобождения удерживаемых в ОРДЛО граждан и пыталась организовать обмен. Но каждый раз группировки, поддерживаемые Россией, отказывали и выдвигали дополнительные политические требования. Казанский называет такую тактику «шантажом пленниками».

По мнению представителя ОРДЛО в ТКГ, оккупационные администрации Донецка и Луганска могли бы освободить своих сторонников в рамках обмена. Но, освобождая людей в одностороннем порядке, они показали, что судьбы боевиков российских гибридных сил, которые отбывают наказание в тюрьмах, – для них безразличны.

Людям предлагают в момент обмена отказаться от него – Мусафирова

В Донецке начали готовиться к «возвращению» людей на подконтрольные Украине территории: в СИЗО вербуют добровольцев среди заключенных с украинскими паспортами, которых посадили за решетку за криминальные преступления. Об этом Радио Донбасс.Реалии со ссылкой на свои источники рассказала Ольга Мусафирова, собственный корреспондент «Новой Газеты» в Украине.

Им предлагается следующий вариант: мы вас включаем в список для обмена. Когда надо будет садиться в автобус, говорите: нет, я никуда не поеду

«Им предлагается следующий вариант: мы вас включаем в список для обмена, вы даете «добро» на то, что выходите из камеры. А в момент, когда надо будет садиться в автобус и уезжать на территорию, подконтрольную Украине, говорите: нет, я никуда не поеду из «республики». Я осознал все, что я делал против нее и глубоко раскаиваюсь в этом. Я уже понял, что был не прав. В «фашистскую» Украину не хочу – остаюсь в свободной «Донецкой народной республике», – говорит Мусафирова.

По ее мнению, расчет российских гибридных сил очевиден: неоднократно были случаи, когда во время обменов люди отказывались возвращаться в ОРДЛО. Теперь хотят организовать обратную ситуацию.

Этим вселяется раздор в украинское общество

«Во-первых, показать украинскому обществу: а, собственно говоря, за кого вы боретесь? Вы кого требуете вернуть? Эти люди давно уже поменяли свои взгляды и совершенно не хотят возвращаться «в Украину». Они готовы оставаться в «ДНР», жить, работать, искупать свою вину. Второй момент: именно этим вселяется раздор в украинское общество для того, чтобы мы сказали: Господи, да все, хватит! Они там все уже одним миром мазаны. Мы за них боремся, мы требуем в ТКГ освобождения людей, вносим их в список, а потом оказывается, что они не хотят возвращаться», – анализирует мотивы России журналистка.

Среди людей, с которыми ведут такие «переговоры», по информации Ольги Мусафировой, есть и простые граждане, которых по разным причинам могли просто задержать среди бела дня. Например, предложение сделали женщине, у которой «политическая статья». У женщины больная парализованная мать. Поэтому, говорит Мусафирова, та согласна подписать любые бумаги.

Это спецоперация по разложению украинского общества, и операция дегуманистическая по самой своей сути

«Понимаете, – говорит журналист, – это уровень 1937-го года, это пытки в полный рост. Вот так используют безвыходное положение людей. И здесь я бы говорила о том, что за такой инициативой стоит человек, либо стоят люди с удивительно подло устроенными мозгами и душой. Потому что это в чистом виде и спецоперация по разложению украинского общества, и операция дегуманистическая по самой своей сути, по своему исполнению».

Радио Донбасс. Реалии направило информационный запрос народному депутату Украины Виктору Медведчуку с просьбой прокомментировать его возможное участие в акции по освобождению граждан Украины. Мы опубликуем его позицию после получения ответа.

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