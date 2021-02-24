Суд у Криму відновив справу стосовно дружини фігуранта «справи Хізб-ут Тахрір» – адвокат

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 24 лютого ухвалив знову розглянути справу дружини фігуранта білогірської «справи Хізб ут-Тахрір» Ризи Омерова – Севілі Омерової. Про це повідомили в громадському об’єднанні «Кримська солідарність» з посиланням на захисника Айдера Сулейманова.

«Рішення Джанкойського суду не влаштувало співробітників поліції і майор Литвинов подав скаргу до Верховного суду Криму. Той з’ясував у сторони захисту, що вони згодні з рішенням першої інстанції, але все одно направив справу на повторний розгляд до Джанкойського суду. Своє рішення він аргументував тим, що Севіля Омерова не була належним чином повідомлена, в зв’язку з чим, вона не мала можливості ознайомитися з матеріалами справи і бути присутньою у суді. На цьому засідання закінчилося», – заявили у «Кримській солідарності».

Російські слідчі звинувачували Омерову в адмінправопорушенні за вихід на одиночний пікет, але суд у Джанкої не знайшов складу злочину і закрив справу.

27 грудня 2020 року Омерова вийшла на одиночний пікет у селищі Азовське Джанкойського району Криму. Жінка стояла з плакатом, на якому було написано: «Кримські татари не терористи. Зупиніть репресії! Звільніть чоловіка». У січні до жінки прийшов поліцейський, який намагався опитати її щодо проведеного нею одиночного пікету.

Суд у Росії 12 січня призначив покарання у вигляді позбавлення волі в колонії суворого режиму за організацію і участь в осередку «Хізб ут-Тахрір» Енверу Омерову, засудивши його до 18 років. Айдеру Джеппарову суд дав 17 років ув’язнення, Різі Омерову 13 років. Засуджені свою провину не визнають.

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Український омбудсмен Людмила Денісова засудила цей вирок кримчанам, а в МЗС України вимагали від Росії скасувати рішення суду і звільнити кримських татар. У Прокуратурі АРК і Севастополя назвали вирок російського суду щодо кримських татар «черговою хвилею репресій».

Європейські посли засудили цей вирок суду. Вони закликали звільнити кримчан з ув’язнення.

Кримські «справи Хізб ут-Тахрір» Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними». Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.