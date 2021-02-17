В окупованому Криму суд заарештував ще двох затриманих під час ранкових обшуків активістів

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував до 15 квітня ще двох затриманих під час ранкових обшуків кримчан – Ленура Сейдаметова та Азамата Еюпова.

Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомили в громадському об’єднанні «Кримська солідарність».

Еюпову закидають організацію терористичної діяльності (1 частина ст. 205.5 Кримінального кодексу Росії), йому загрожує від 15 до 20 років позбавлення волі.

Адвокат Еюпова Еміль Курбедінов повідомив, що підзахисний не визнає вину, і відстоює позицію застосування до нього IV Женевської конвенції, як до громадянина України. Еюпов впевнений, що дії окупаційної влади є політичним переслідуванням його, як активіста.

Раніше суд на той самий строк заарештував за підозрою в «участі в організації Хізб ут-Тахрір» кримських активістів Ернеста Ібрагімова, Тимура Ялкабова та Олега Федорова.

Рано вранці 17 лютого в декількох районах півострова російські силовики прийшли з обшуками в будинки мусульман, більшість з яких – кримські татари.

За даними МЗС, затримали шістьох людей: активістів і громадянських журналістів, їм інкримінують «організацію діяльності терористичної організації і участь у діяльності такої організації» – ред.).

Російські силовики обшуки і затримання публічно ніяк не коментують.

Українська прокуратура АРК і Севастополя повідомила про відкриття кримінальних проваджень через масові обшуків вранці в Криму.

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