В окупованому Криму суд заарештував ще двох затриманих під час ранкових обшуків активістів

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував до 15 квітня ще двох затриманих під час ранкових обшуків кримчан – Ленура Сейдаметова та Азамата Еюпова.
Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомили в громадському об’єднанні «Кримська солідарність».
Еюпову закидають організацію терористичної діяльності (1 частина ст. 205.5 Кримінального кодексу Росії), йому загрожує від 15 до 20 років позбавлення волі.
Адвокат Еюпова Еміль Курбедінов повідомив, що підзахисний не визнає вину, і відстоює позицію застосування до нього IV Женевської конвенції, як до громадянина України. Еюпов впевнений, що дії окупаційної влади є політичним переслідуванням його, як активіста.
Раніше суд на той самий строк заарештував за підозрою в «участі в організації Хізб ут-Тахрір» кримських активістів Ернеста Ібрагімова, Тимура Ялкабова та Олега Федорова.
Рано вранці 17 лютого в декількох районах півострова російські силовики прийшли з обшуками в будинки мусульман, більшість з яких – кримські татари.
За даними МЗС, затримали шістьох людей: активістів і громадянських журналістів, їм інкримінують «організацію діяльності терористичної організації і участь у діяльності такої організації» – ред.).
Російські силовики обшуки і затримання публічно ніяк не коментують.
Українська прокуратура АРК і Севастополя повідомила про відкриття кримінальних проваджень через масові обшуків вранці в Криму.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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