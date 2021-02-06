Росія: суд відхилив апеляцію на продовження вироку 5 фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» – адвокат

Апеляційний військовий суд Ростова-на-Дону в Росії залишив під арештом п’ятьох фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» – Ремзі Бекірова, Шабана Умерова, Ризу Ізетова, Раїма Айвазова, і Фархода Базарова.

Таким чином, вони залишаться під арештом до 16 червня 2021 року. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомили в громадському об’єднанні «Кримська солідарність».

Також повідомляється, що Фарход Базаров протягом минулого тижня перехворів ГРВІ з високою температурою, від якої йому довелося лікуватися підручними засобами. Шабан Умеров пережив напад гострого болю в серці.

«Також Шабан Умеров розповів, що був етапований в автозаку в так званому «стакані». Це відсік в автозаку, розміром 50x70 см, і на протязі протягом всього шляху його утримували там. Дані умови можна прирівнювати до тортурних умов, катування», – розповів «Кримській солідарності» адвокат Назім Шейхмамбетов.

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27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії та анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» і цивільних журналістів. Він закликав до їх негайного звільнення з СІЗО.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що ці заклики представника ОБСЄ викликають «подив».

Правозахисний центр «Меморіал» визнав політв’язнями 24 кримськотатарських активістів, затриманих російськими силовиками торік у березні в Криму.