У Криму вночі почалися обшуки в будинках кримських татар – Чубаров

В окупованому Росією Криму вночі почалися обшуки в будинках кримських татар, повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у фейсбуці.

«У Криму серія нічних вторгнень ФСБ у будинки кримських татар. У тимчасово окупованому Криму о 4:00 почалися і в ці хвилини ще тривають обшуки в будинках кримських татар», – написав Чубаров в ніч на 17 лютого.

За його словами, відомо про п’ять обшуків – два у Бахчисараї, по одному – у Сімферополі, Білогорську та селі Завітне Советського району.

Після окупації Криму у 2014 році Росія регулярно проводить обшуки в будинках кримських татар, часто звинувачуючи їх у тероризмі.