Денісова повідомила, скільки зараз українських політв’язнів у Росії і в Криму

Уповноважена Верховної Ради України Людмила Денісова в ефірі Радіо Крим.Реалії повідомила, скільки зараз, за її даними, українських політичних в’язнів утримують у Росії, а також в окупованому нею Криму.

Їхня кількість збільшується, сказала вона. «На сьогоднішній день 109 осіб перебувають у місцях несвободи, з них 33 людини в окупованому Криму – двоє відбувають покарання, 31 у слідчому ізоляторі (і ще одна людина під судом). Інші перебувають у Росії, з них теж частина відбуває покарання, частина перебуває у слідчих ізоляторах», – сказала Денісова.

При цьому, додала вона, зі згаданих 109 політв’язнів 75 – це кримські татари.

26 січня Людмила Денісова також повідомляла, що з початку січня 2021 року кількість незаконно утримуваних громадян України на окупованих територіях Донецької м Луганської областей зросла і становила на той час 267 осіб, із них 226 – цивільні особи, у тому числі 4 волонтерів, 37 – військовослужбовці і 4 – бійці добровольчих формувань.