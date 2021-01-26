Точна дата передачі бойовиками бранців із окупованої частини Донбасу наразі невідома – омбудсмен

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що, за наявною в неї інформацією, реалізація рішення ватажків угруповань «ЛДНР» про «односторонню передачу» на контрольовану урядом України громадян, які незаконно утримуються у місцях несвободи на тимчасово окупованих територіях Донбасу, продовжується, але точна дата їхнього повернення наразі невідома.

«Мною з’ясовано, що у відношенні деяких осіб, з-поміж тих, кого планують передати, ще досі тривають засідання у так званих судах. Тому кількість та кого саме повернуть – невідомо. За словами батьків та близьких, заявлені громадяни жодного разу не виходили на зв’язок з рідними, а їхнє місце перебування їм невідомо», – повідомила Денісова у фейсбуці.

Вона зазначила, що з початку січня 2021 року кількість незаконно утримуваних громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зросла, і наразі становить – 267 осіб. З них 226 – цивільні особи, у тому числі 4 волонтерів, 37 – військовослужбовці, 4 – добробати, додала Денісова.

Раніше омбудсмен казала, що бойовики ОРДЛО передаватимуть полонених українців за маршрутом Ростов-на-Дону – Мінськ – Київ. Вона зазначала, що інформація про кількість українців, яких планують передати бойовики ОРДЛО, постійно змінюється.

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя», проросійський політик Віктор Медведчук 21 січня заявив, що йому передають чотирьох жінок (раніше говорили про дев’ять осіб). Він додав, що написав листа до СБУ з проханням про таку передачу на КПВВ «Майорськ». У незаконних збройних угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» Медведчука раніше назвали «посередником» у передачі утримуваних.

Водночас правозахисники писали, що цих людей іще 20 січня вдень вивезли в Росію, щоб потім через Білорусь повернути в Україну літаком Медведчука. За їхніми даними, це був запасний варіант, якщо СБУ і президент Володимир Зеленський не погодяться на «Майорськ».

Також голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що процес передачі кількох громадян, утримуваних бойовиками на непідконтрольній Україні території Донбасу, народному депутатові від ОПЗЖ Віктору Медведчуку зупинено.

16 січня в підтримуваних Росією незаконних збройних угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» заявили, що вирішили «в односторонньому порядку» передати владі України деяких утримуваних ними ув’язнених українських громадян. За їхніми словами, йдеться про групу жінок, літніх і важко хворих осіб, у яких російські гібридні сили не бачать загрози для себе.

При цьому в заяві від імені обох угруповань стверджується, що передача має відбутися «за посередництва Віктора Медведчука», про що вони повідомили йому листом.

Українська делегація в ТКГ розкритикувала роль Медведчука в поверненні українців із ОРДЛО, заявивши, що він і Росія намагаються «використати полонених у своїх політичних інтересах».