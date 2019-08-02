Волкер прокоментував можливу участь Медведчука в переговорах про обмін утримуваними громадянами

Україна та Росія можуть напряму домовитися про обмін утримуваними громадянами, заявив спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю «Українському тижня» у відповідь на питання про можливу участь у переговорах Віктора Медведчука, українського політика та кума президента Росії Володимира Путіна.

«Щоб дійти згоди, потрібен безпосередній контакт між українським та російським урядами. Безумовно, є підтримка з боку США та партнерів по «нормандському формату». Але тут має бути прямий контакт. Між президентами Путіним і Зеленським нещодавно відбулася телефонна розмова, і я вважаю, що цей крок посприяв зустрічі в «нормандському форматі» в Парижі, а потім і переговорам у Мінську. Саме так це має бути. Не думаю, що тут може допомогти участь сторонніх гравців», – сказав Волкер.

28 червня в аеропорту Мінська відбулася передача українському політику Віктору Медведчуку, якого в Україні вважають неформальним представником президента Росії Володимира Путіна, чотирьох українських полонених, які перебували на території ОРДЛО.

За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.

За даними СБУ станом на січень 2018 року, підтримувані Росією бойовики на Донбасі утримують 108 заручників.