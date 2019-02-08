Росія незаконно утримує понад 70 українців – МЗС

Росія незаконно утримує понад 70 українців, повідомило Міністерство закордонних справ України у відповідь на запит Радіо Свобода. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.

«Станом на 6 лютого 2019 року понад 70 громадян України незаконно утримується Російською Федерацією за сфабрикованими політично вмотивованими звинуваченнями: щонайменше 30 осіб на території РФ (без урахування 24 військовослужбовців ВМС України, захоплених у полон поблизу Керченської протоки) та понад 40 осіб на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя», – розповіли в МЗС.

У відомстві пояснили, що кваліфікація утримання громадян України на території Росії як політичного вмотивованого та незаконного виходить за межі компетенції МЗС. У зв’язку з цим міністерство керується чинним законодавством, зокрема постановами парламенту.

«При цьому потрібно зауважити, що списки громадян України, які містяться у згаданих актах ВРУ не є вичерпними та сталими, враховуючи посилення репресій РФ проти українських громадян, а також переміщення окремих громадян України, які утримувалися на окупованому Кримському півострові, на територію РФ», – зазначили в міністерстві.

Відносини між Києвом та Москвою загострилися у 2014 році після анексії Росією Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі.