У центрі Москви пройшли пікети на підтримку українських військовополонених і політв’язнів

Активісти російської ініціативи «Стратегія – 30» провели традиційні щомісячні пікети в центрі Москви. Своїми плакатами вони нагадали про українських політв’язнів в російських в’язницях. Учасники акції вимагають негайного звільнення ув’язнених, розповіла проекту Радіо Свобода Крим.Реалії учасниця акції Віра Лаврешина.

«Перехожі на Тверській, які спостерігали наші пікети, цього разу норовили відвертатися. Режим Путіна слабшає і наближається до свого краху, це бачать вже багато хто. За захоплення українських моряків, та й спробу анексії Керченської протоки, оголошеної «внутрішнім морем Росії», їм доведеться розплачуватися... Обмін полоненими загальмувався саме через російську сторону», - заявила Лаврешіна за підсумком акції.

Учасники акції назвали «міжнародним бандитизмом» утримування громадян України в російських в’язницях.

Російські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московських слідчих ізоляторах «Лефортово» і «Матроська тиша», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.​