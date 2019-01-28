Росія приховує дані про стан здоров’я поранених моряків – МЗС України

Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони невідкладно надати відомості про стан здоров'я захоплених біля берегів Криму українських військових, які отримали поранення, а також негайно забезпечити їх необхідною кваліфікованою медичною допомогою.

Про це йдеться в заяві відомства, оприлюдненій 28 січня.

«Незважаючи на неодноразові звернення та вимоги української сторони щодо необхідності інформування України про стан здоров’я українських військовослужбовців, а також у зв’язку з появою інформації про погіршення стану їхнього здоров’я, російська сторона так і не надала жодної інформації з цього приводу. Міністерство закордонних справ України розцінює зазначені дії Росії виключно як свідоме приховування реального стану здоров'я українських військовополонених», – відзначається в документі.

Російська сторона досі не надала офіційної інформації про стан здоров’я трьох поранених українських моряків, заявила 28 січня перший віце-спікер Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко.

27 січня про переведення поранених моряків до «Лефортова» повідомила російська активістка та волонтерка Вікторія Івлєва. Згодом інформацію підтвердив адвокат Микола Полозов.

Раніше суд у Москві продовжив термін утримання під вартою для всіх 24 захоплених українських військових до квітня. Їх звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Самі моряки, як і Українська держава, вважають себе військовополоненими. Звільнити їх вимагають США і Євросоюз.